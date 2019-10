Kilian Jornet sigue ampliando su palmarés. Su último gran logro ha sido al vencer en Nepal en el Annapurna Trail Marathon, de 42 kilómetros y 3.560 metros de desnivel positivo, que le ha permitido hacerse con el circuito de las Golden Trail World Series.

Dos meses después de colgarse el último dorsal y hacerse con la victoria de la Pikes Peak Marathon, Jornet llegó a Nepal con ganas de volver a competir entre los mejores corredores de montaña del mundo.

El trazado presentó tramos exigentes y técnicos y la gran dificultad fue la altitud, alcanzando los 3.753 metros en el punto más elevado de la carrera.

Desde el inicio, el corredor catalán se posicionó entre los primeros manteniendo un bonito mano a mano junto a Magnini durante toda la subida y desde este punto consiguió separarse del italiano y dominar en la bajada hasta el final.

"Ha sido una carrera muy dura y exigente pero preciosa, cambiando de paisaje constantemente y combinando partes de selva, bosque y alta montaña", comentó.

Victoria contundente

El deportista catalán completó el recorrido en un tiempo de 4h46.05, por delante del italiano Davide Magnini, al que aventajó en la línea de meta en más de trece minutos, y del noruego Stian Angermund-Vik, tercero a veintidós.

"Las sensaciones fueron muy buenas, era una carrera dura y larga y mi gran incógnita era ver cómo me encontraba después de la expedición. Llevaba un mes sin correr pero al final las piernas han respondido bien y la altitud no me ha molestado", explicó a la llegada.

Jornet llegó hasta la final de las Golden Trail World Series, segunda edición del circuito impulsado por Salomon, después de unos meses participando en pocas carreras y de ganar en tres de las seis pruebas de la competición: Zegama-Aizkorri , Sierre Zinal y Pikes Peak Marathon.

Con esta victoria, el corredor catalán cierra la temporada y empieza a planear retos distintos para los meses de invierno.

practicodeporte@efe.com