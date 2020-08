Hace una semana el atleta ugandés Joshua Cheptegei hizo historia en la Diamond League de Mónaco al batir el récord del mundo de los 5.000 metros con un tiempo de 12:35.36, superando en dos segundos la anterior mejor marca del etíope Kenenisa Bekele, que era de 12:37.35.

Ese registro estratosférico de Cheptegei no ha pasado inadvertido por la hazaña de la gesta y deportistas como Kilian Jornet han querido homenajear al ugandés en sus redes sociales.

Para el deportista catalán, "si vas a una pista y tratas de correr una sola vuelta en un minuto o incluso sólo 100 metros en 15 segundos, se entiende lo increíblemente rápido que es correr a esa velocidad durante 5 km, 12,5 vueltas o ¡50 veces 100 metros!", comenta.

Inspirado por la "increíble" actuaciones de Cheptegei en Mónaco , Kilian fui a la pista por primera vez después de un par de meses. "Estaba bastante concurrida con un niño, una abeja y yo. Como estoy saliendo de mi lesión, sólo hice unas pocas series para evitar una recaída, pero sienta bien empezar a hacer algo de trabajo de velocidad de nuevo", añadió.

Kilian Jornet siempre utiliza las redes sociales para dejar imágenes y vídeos que suponen todo un desafío deportivo en el que el riesgo, a veces, sobresale por encima de su hazaña.

La última grabación es un vídeo en el que escala y corre por las crestas de las montañas de Store Venjetinden. "Mis 'carreras' nocturnas favoritas son cuando voy después de la cena y corro contra el sol para tratar de llegar a la cima antes que la sombra. Anoche en Vengetind, una escalada fácil con un gran ambiente para terminar el día. @gopro en la boca", confiesa.

The best evening runs: trying to reach the summit before the shadow!@GoPro pic.twitter.com/gwZVWvgkC6