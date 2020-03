Con el objetivo de animar y motivar a sus seguidores, Kilian Jornet ofrecerá películas del proyecto Summits of My Life de manera gratuita durante una semana. Foto: Lymbus

Kilian Jornet, apasionado de la montaña y los espacios naturales al aire libre, también se queda en casa por la pandemia de coronavirus que está afectando a toda España. Aún así, la montaña sigue siendo el eje sobre el que gira su día a día.

"Aunque lo que más me gusta es estar fuera, las circunstancias actuales nos obligarán a muchos a pasar más tiempo en casa. Para hacer el momento más llevadero y motivaros para entrenar en casa o para cargar energía para más adelante os ofreceremos de manera gratuita y durante una semana las películas de mi proyecto Summits of My Life (Cimas de mi vida)", declara Kilian Jornet.

En 2012 Kilian Jornet empezó un reto que incluía subir las cumbres emblemáticas de su vida, el llamado Summits of my Life. Un proyecto que le llevó, durante cinco años, a escalar las cumbres del Mont Blanc (con tres ascensiones), el Cervino, el Elbrús (que no alcanzó), el Denali, el Aconcagua y el Everest.

Doble ascenso al Everest

Especialmente destacado fue el doble ascenso, sin oxígeno artificial ni cuerdas fijas, al Everest. Lo hizo en una misma semana dos veces con un tiempo récord de 17 horas en mayo de 2017.

El ascenso de Kilian Jornet se produjo desde el campo base avanzado (6.500 metros) y en un día con mucho viento. Para ello invirtió 17 horas, un tiempo que seis días antes fue de 26 horas contabilizado desde el monasterio de Rongbuk, a 5.100 metros.

'Inside Kilian Jornet' es el largometraje que muestra a Kilian fuera de su escenario habitual y le sigue por el tour mundial que realizó el pasado año. Además, la película también recoge un año inusual en su vida deportiva, puesto que se enfrentó a dos lesiones y consiguió completar algunos proyectos deportivos que había tenido en mente desde hace mucho tiempo además de recibir la mejor noticia, su futura paternidad, junto a Emelie Forsberg.

Las películas que se podrán ver gratis durante una semana se pueden visionar a través de su web: https://kilianjornet.cat/es/blog/summitsathome

