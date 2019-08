Trece años después del récord establecido por Jonathan Wyatt en 2003, Kilian Jornet ha pulverizado la marca de la Sierre Zinal, que se disputa en Suiza, con un tiempo de 2h25.35, tres minutos más rápido que el corredor neozelandés, que paró el crono en 2h29.12.

"Me he encontrado muy bien. Se nota la diferencia de entrenamiento porque me sentía las piernas muy frescas y he ido tirando adelante. Es un sueño ver que es mi novena participación y que se puede ir mejorando año tras año", declaró Jornet tras cruzar la meta.

Con esta victoria, el corredor catalán gana por séptima vez una de sus carreras favoritas, la Sierre Zinal, que este año además es la cuarta parada de las Golden Trail World Series.

Por detrás de Kilian Jornet llegó el eritreo Petro Mamu, con un tiempo de 2h26.31, también rompiendo el récord de la carrera, y tercero fue el estadounidense Jim Walmsley.

Participación de nivel

El pistoletazo de salida de la llamada carrera de los "cinco 4.000" se dio desde la localidad de Sierre (585 metros) para terminar en Zinal (1.685 metros).

En la línea de salida se encontraban grandes corredores de un nivel altísimo como Rémi Bonnet, Jim Walmsley, Davide Magnini, Andrew Douglas, Petter Engdahl o Bart Przedwojewski.

Jornet se ha convertido en el nuevo poseedor del récord de la carrera suiza, pero también en el único atleta en conquistar la mítica prueba en siete ocasiones tras ganar las ediciones de 2009, 2010, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019.

La próxima cita de Kilian Jornet será el 25 de agosto en Pikes Peak (Colorado, Estados Unidos), con la quinta prueba del circuito de las Golden Trail World Series, que consta de 42 kilómetros y 2.382 metros de desnivel positivo.

