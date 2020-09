Acostumbrado a retos descomunales por todos los rincones del mundo, Kilian Jornet volvió a llamar la atención con un entrenamiento al límite que consistió en correr un kilómetro vertical en menos de media hora, regresar hacía abajo con facilidad y en llano bajar de los treinta minutos en diez kilómetros.

En sus redes sociales, en inglés, Kilian Jornet compartió sus sensaciones:

Empecé con el VK veloz, ya que de 700 a 800 metros esta cuesta arriba tiene algo así como 100 metros de distancia con un par de metros hacia abajo y llana. Es una pena porque creo que si no fuera por esos metros podría ser un lugar muy rápido para un KV.

Llego a los 1000 metros en 29'57. Bajé con facilidad y luego comencé los 10K a un ritmo más conservador tratando de estar cerca de 3 min/km. Lo difícil es empujar con las piernas todavía "pesadas" por el lactato de un VK. Los últimos 2 kilómetros lo di todo para cerrar en 29'42. Así que casi una hora (59'39) con sabor a sangre en la boca y patas embotadas. Y obviamente, la frecuencia cardíaca era mucho más alta que eso, más como 185-195 para todos los VK".

One of the hardest training session I do is what I call VK10K. Concept is simple: to run a vertical kilometer, run down easy and run a 10K flat. pic.twitter.com/SXg1IhDChS