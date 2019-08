Kilian Jornet ha vuelto a ganar la Pikes Peak Marathon siete años después de su única victoria y participación en esta prueba que se disputa en las montañas de Colorado, en Estados Unidos, y repite triunfo por tercera vez en su tercera carrera del año.

El aliciente para Kilian Jornet fue intentar batir el récord establecido por Matt Carpenter en 1993, pero las 3h27.29 del catalán fueron insuficientes y se quedó a once minutos del mejor tiempo del estadounidense.

Kilian Jorne t lideró la carrera desde el inicio y en el kilómetro 12,2, en el famoso refugio de montaña Barr Camp, ya sacaba más de tres minutos a sus perseguidores. La carrera es un rompepiernas, puesto que se pasa de los 1.920 metros sobre el nivel del mar a los 4.203 de la cumbre.

"He salido con muchas ganas desde el inicio a pesar de que las piernas no iban ligeras. De todas formas de cardio me he encontrado muy bien y esto me ha permitido coger una ventaja cómoda desde el principio y poder controlar la distancia respecto a Sage y Marc", comentó Kilian Jornet al cruzar la meta.

Por detrás de Jornet llegaron el americano Sage Canaday, con un tiempo de 3h39.05 y el suizo Marc Lauenstein, tercero en 3h40.31.

Golden Trail Series

Con esta victoria, y gracias a las primeras posiciones en Sierre Zinal y Zegama, Jornet se sitúa como líder de las Golden Trail World Series a falta de dos pruebas, la Ring of Steall Skyrace (21 de septiembre en Escocia) y la final en el Annapurna Trail Marathon (26 de octubre) en Nepal.

Kilian Jornet sólo había participado en una ocasión en Pikes Paek. Lo hizo en 2012 con victoria y un tiempo de 3h40.26. En esa ocasión sucedió en el palmarés a Carpenter, que en 2011 había ganado por duodécima vez y sexta consecutiva esta carrera.

El tiempo de Kilian en este 2019 es el quinto mejor en la historia de la prueba. Lidera esa clasificación Matt Carpenter (3h16:39), seguido de Ricardo Mejía (3h21:32 en 1995 y 3h24:25 en 1992) y Al Waquie (3h26:17 en 1981).

