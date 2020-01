El deporte mundial está de luto por la muerte de Kobe Bryant, no sólo el baloncesto sino todos los deportistas han mostrado en sus redes sociales el shock y la consternación por el fallecimiento de un mito del baloncesto y un ejemplo como deportista.

Como no podía ser de otra manera, el deporte español reaccionó nada más conocer la triste noticia. Especial fueron los hermanos Gasol, amigos del genial jugador de los Ángeles Lakers, especialmente un Pau que compartió equipo y amistad con él.

El pívot catalán admitió estar "más que destrozado" al enterarse de la noticia del fallecimiento de su amigo Kobe Bryant, al que considera su "hermano mayor". En su cuenta de Twitter apuntó: "Más que destrozado...mi hermano mayor, no puedo, no puedo creerlo" escribió.

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it