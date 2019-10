La segunda edición de la prueba Yo No Renuncio por la Conciliación, carrera reivindicativa de 5 kilómetros organizada por el club Malas Madres, se ha celebrado este domingo en Madrid con la participación de unas tres mil personas, entre ellas representantes políticas de los principales partidos.

“Hoy corremos por un gran pacto de Estado por la Conciliación y para que las mujeres no tengan que renunciar a ver crecer a sus hijos e hijas ni a su carrera profesional”, dijo antes de la salida Laura Baena, fundadora del club Malas Madres.

En este mismo sentido se manifestó la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero: "Hoy es un día importante porque mujeres y hombres reclaman en Madrid que luchemos contra la brecha salarIal, porque la maternidad no sea un manchón en nuestro currículum..., me uno al grito yo no renuncio”.

Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid y secretaria de política ciudadana de Ciudadanos, afirmó: “Estoy aquí por una razón: para que siempre sea una buena noticia quedarse embarazada, ser madre debe ser una buena noticia siempre para todas”.

Por su parte, Ana Pastor, candidata del PP al Congreso por Madrid, se unió a la iniciativa al destacar: “Yo estoy aquí porque creía que en este año 2019 tendríamos una igualdad plena y no es así. Cada día soy más feminista y tenemos que seguir luchando para que las niñas que vienen detrás vivan una igualdad real entre hombre y mujeres”.

“Hoy nos encontramos en una prueba más de que debemos avanzar hacia la corresponsabilidad en los cuidados de manera efectiva, se necesitan medidas concretas para ello. Tenemos un reto por delante mujeres y hombres”, comentó antes de la salida Gloria Elizo, candidata al Congreso por Madrid de Unidas Podemos.

Cinco medidas

Esta carrera de 5 kilómetros y 13 obstáculos, fáciles de superar, y que visibilizan las barreras con las que se encuentran cada día las mujeres y madres a la hora de conciliar, propone en la segunda edición de hoy cinco medidas en pro de la conciliación y que son los incentivos fiscales para pymes que implanten jornadas continuas con flexibilidad horaria, los permisos igualitarios e intransferibles de maternidad y paternidad al cien por cien e incentivar la igualdad en los puestos de responsabilidad de las empresas.

Además, reivindican que se transmitan valores de igualdad y corresponsabilidad desde las escuelas y centros de educación públicos y que se incluyan los principios de la corresponsabilidad en los planes de igualdad de las empresas.

De hecho, esta organización dispone de una petición en change.org a favor de los incentivos fiscales para la flexibilidad horaria, que cuenta con 300.000 firmas.

Por el centro de Madrid

La prueba ha tenido una nueva ubicación este año, tras el éxito de la primera edición, que tuvo lugar en la localidad madrileña de Alcobendas. Así la salida y llegada estaba instalada en la Plaza de Cibeles, con recorrido en dirección a Glorieta de Atocha, tras pasar por Neptuno, y vuelta.

Otra de las novedades es que se realiza en colaboración con la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física (FEDDF). El club donará a la federación 1 euro de cada inscripción para la preparación de las selecciones paralímpicas femeninas de natación, baloncesto y atletismo a los Juegos de Tokio 2020.

Baena también recordó que se trata de "un evento deportivo familiar abierto a todos los partidos políticos e instituciones que de verdad quieren comprometerse y ser parte de este cambio social". De hecho en su primera edición participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Con estos 1?3? obstáculos representamos las barreras con las que se encuentran las mujeres en su carrera profesional y que les impiden #conciliar vida laboral y familiar. Hoy estamos todas y todos #juntos corriendo y luchando por la #conciliación#yonorenuncio2019 pic.twitter.com/VRwqjx6A1U — 2ª Prueba 'Yo No Renuncio' por la conciliación (@carreraynr) 13 de octubre de 2019

