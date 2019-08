Durante los primeros siete meses de 2019, las cifras de audiencia de los principales torneos de ESL, es decir, ESL One, Intel Extreme Masters y ESL Pro League, han superado las registradas en 2018 después de que la audiencia media por minuto haya aumentado un 90%, las horas de visionado un 190% y las visualizaciones de vídeo un 55%, según la propia compañía.

Los cuatro primeros meses de lo que va de año registraron grandes picos en las principales competiciones de ESL. Intel Extreme Masters Katowice en marzo, estableció el récord como la serie de torneos de ESL más vista de todos los tiempos, con más de 174.000 asistentes en el transcurso de dos fines de semana.

En mayo, tanto ESL One Birmingham como Intel Extreme Masters Sydney superaron las cifras de audiencia de ediciones anteriores. ESL Pro League Occitanie también batió en junio su récord de audiencia, convirtiendo esta temporada en la más vista en la historia de la liga. Mientras tanto, ESL One Cologne en julio registró la mayor cantidad de horas vistas para un torneo CS:GO (no major), y se agotaron las entradas por cuarto año consecutivo.

Cinco récords de ESL

La temporada nueve de ESL Pro League y sus finales en Occitanie en el Sud de France Arena rompió sus propios récords de audiencia de todos los tiempos. Ésta ha sido la temporada más vista de ESL Pro League, duplicando el número de visualización de vídeo, llegando a los 66,6 millones y alcanzando más de 16,1 millones de horas de visionado.

Además, ESL One Birmingham, el torneo de eSports más grande del Reino Unido, se ha convertido en el evento de ESL One Dota 2 más visto hasta la fecha. El torneo alcanzó un nuevo récord de 306.070 espectadores simultáneos que sintonizaron la retransmisión, lo que supone un aumento del 12,4% desde el último récord establecido durante el major de Hamburgo en 2017.

Asimismo, IEM Sydney estableció un nuevo récord de audiencia en Australia tras lograr una cifra superior a los 20 millones de espectadores sintonizados durante todo el evento. Los seguidores de Counter-Strike de todo el mundo vieron casi 10 millones de horas de contenido durante el transcurso del evento, un 16% más que en 2018.

ESL e Intel acogieron a 174.000 fans en el evento de eSports con mayor asistencia en Katowice. Además de los aficionados que asistieron a los torneos y a la exposición, 20 millones de personas sintonizaron cada día, lo que convirtió a la competición en la serie de torneos de ESL más vista de todos los tiempos.

Por último, ESL One Cologne, ampliamente conocida como 'La Catedral del Counter-Strike', agotó todas las entradas por cuatro años consecutivos y registró 12,3 millones de horas de visionado, haciéndose con el récord de la competición de CS:GO no major.

Los vencedores, Team Liquid, se llevaron a casa un total de 1.115.000 dólares por ganar el torneo en primer lugar y por completar el segundo Intel Grand Slam de la historia, que se otorga a los equipos que ganan cuatro de diez torneos de ESL y DreamHack Masters, en un tiempo récord de 63 días.

