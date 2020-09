La evolución de la situación sanitaria en Madrid ha puesto en jaque al deporte federado no profesional de la región, que no sabe ni cuándo empezarán ni si podrá hacerlo, con el baloncesto y el fútbol a la cabeza.

La Federación de Baloncesto de Madrid (FBM) ha enviado a todos los clubes una circular comunicando que, debido al contexto actual, se pasará al tercero de los escenarios que previeron para esta temporada. El primero y más positivo de ellos estimaba que se podría empezar a competir en octubre. Ante el crecimiento de la curva de la COVID-19, se consideró oportuno retrasar el comienzo a noviembre, pasando al escenario 2.

El tercero y último de estos escenarios es el que la FBM ha comunicado a los clubes que sucederá, salvo causas de fuerza mayor. El inicio de las competiciones se pospondrá a enero de 2021, una decisión que cuenta con el apoyo del 70% de los equipos, para garantizar la igualdad de condiciones en vista a las restricciones existentes en 45 áreas sanitarias de la Comunidad.

"Queremos nuevamente hacer un ejercicio de responsabilidad y garantizar la práctica deportiva de forma segura tratando de dejar al menor número de clubes o colegios fuera de las actividades federadas y que puedan participar en condiciones de igualdad," reza el comunicado.

Agradecimiento a la colaboración

La FBM ha asegurado que seguirá manteniendo a sus miembros al tanto de las decisiones que tomen según se desarrolle la pandemia, y que durante los meses que quedan hasta el comienzo de las competiciones contemplan realizar algún torneo o campeonato de carácter voluntario, siempre previa consulta a los clubes.

Desde la federación han confirmado que los equipos no afectados pueden seguir con sus entrenamientos de pretemporada, aunque les han recordado que es su responsabilidad tramitar el alta de las licencias de jugadores y entrenadores para que queden asegurados en caso de lesión.

"Queremos agradeceros muy sinceramente a todos la participación y la comprensión que estáis teniendo con todo lo que acontece y con las decisiones que venimos adoptando, porque de esta situación sólo podremos salir con el apoyo de todos vosotros que sois los que formáis la Federación," ha concluido la FBM.

El fútbol modesto, en riesgo

Por su parte, la Asociación en Defensa del Fútbol Madrileño (ADFM) ha realizado una encuesta que concluye que 1 de cada 4 clubes de fútbol modesto de Madrid no podrá volver a los terrenos de juego esta temporada debido a los efectos de la COVID19. El 87% de encuestados ha considerado que no se están llevando a cabo las medidas necesarias para ayudar a los equipos a comenzar la temporada. Además, el 71% ha afirmado que no puede asegurar las medidas de seguridad y sanitarias acordadas en el protocolo de la Real Federación de Fútbol Madrileño (RFFM) debido a la falta de personal (un 45%), de información (30%) o de recursos (25%).

"Una vez más, queda claro que el fútbol modesto no es una prioridad y que no recibe la atención y cuidados necesarios para que los equipos y clubes puedan continuar con su actividad. Ahora que estamos viviendo una situación excepcional, en la cual las medidas sanitarias están afectando especialmente a todos los deportes, está quedando más en evidencia la poca actividad existente en las entidades correspondientes a este estamento del fútbol," ha acusado Jesús Peramos, presidente de la ADFM.

Esta situación ha derivado en que el 60% de las escuadras madrileñas modestas haya pedido el apoyo de las instituciones para ayudarles en la búsqueda de patrocinadores, su principal fuente de ingresos, así como una mayor dotación de material sanitario y de recursos económicos. El descontento tiene un objetivo claro, la RFFM . El 80% de los encuestados ha asegurado no sentirse respaldado por ella, mientras que casi la mitad, el 45%, ha declarado que no ha recibido ninguna información por su parte sobre las medidas a llevar a cabo en el regreso de esta atípica temporada 2020/21.

"No puede ser que a día de hoy aún existan clubes sin la información necesaria y sin el apoyo económico imprescindible para que se puedan jugar los partidos amistosos y asistir a los entrenamientos sin poner en riesgo la salud de todos los practicantes," ha lamentado Peramos.

