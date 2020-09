Era complicado hace unos meses pensar que se iba a poder disputar Roland Garros, pero la realidad es que este mismo domingo arranca el Grand Slam francés, el torneo donde Rafa Nadal ha forjado su leyenda y el tenista español parte como gran favorito para lograr su décimo tercer título en París en una edición en la que parece tenerlo más complicado que nunca.

El balear, segunda raqueta mundial, llega a esta cita rodeado de una incertidumbre pocas veces vista en su trayectoria. El torneo se ha trasladado de junio a octubre a causa de la pandemia del coronavirus, se espera una primera semana muy complicada con el clima fresco y mucha lluvia, las bolas han cambiado y le perjudican especialmente y, para más inri, Nadal acudió a Roma buscando encontrar sensaciones y terminó cediendo en cuartos de final en un torneo que ha ganado en nueve ocasiones.

Nadal, contra todo

"Pienso en entrenar cada día con la actitud, la ilusión y la ambición necesarias para estar lo mejor posible. Voy a luchar al máximo con todas mis fuerzas", ha explicado en la previa del torneo. "La bola, que es nueva en este torneo, hay que tenerla en cuenta porque con el frío será más pesada", ha reconocido sobre esta novedad que parece ser una medida contra él.

Lo que ya sabe es su camino en el Grand Slam francés. Debutará ante el bielorruso Gerasimov, pero en su camino aparecen jugadores peligrosos como Kei Nishikori, Daniel Evans, Fabio Fognini, Alexander Zverev o Dominic Thiem, que podría ser rival suyo en semifinales pero nunca en la final, por lo que no se reeditará ese choque para definir al campeón, algo que sí ha ocurrido en las dos últimas ediciones.

Por el otro lado del cuadro viaja el serbio Novak Djokovic como gran favorito. Y es que el de Belgrado lleva 30 victorias en 31 partidos disputados en 2020 y el único choque que ha perdido fue el de la descalificación ante Pablo Carreño. Todo hace pensar que, una vez más, español y serbio parten como grandes favoritos a llevarse esta Copa de los Mosqueteros.

Habrá otros españoles en el cuadro masculino. Estará Roberto Bautista, que tendrá un complicado estreno ante el veterano francés Richard Gasquet, Pablo Carreño, que debutará ante el australiano John Millman, el veterano Feliciano López jugará su primer partido contra el alemán Altmaier, Albert Ramos frente al local Mannarino, el joven Davidovich ante otro local, Mayot, Roberto Carballés contra el cañonero norteamericano Steve Johnson, Jaume Munar deberá medir sus fuerzas ante el griego Tsitsipas, uno de los favoritos del cuadro y Pedro Martínez, único español que ha pasado la previa, debutará ante el australiano Vukic.

Muguruza, esperanza femenina

Por lo que respecta al cuadro femenino de este atípico Roland Garros que solamente permitirá la asistencia de 1.000 personas diarias, Garbiñe Muguruza es la máxima aspirante nacional. Llega en un buen momento de forma después de haber jugado semifinales en el torneo de Roma y parece haber recuperado su mejor versión en polvo de ladrillo.

"Este año me estoy sintiendo mejor que otros, pero no tengo la sensación de haber cambiado nada. Simplemente creo que he aprendido de lo que no funcionaba y de lo que funcionaba mejor. Creo que estoy en buenas condiciones", afirmaba una de las ganadoras del torneo que arranca en el cuadro.

Su debut será contra la eslovaca Zidansek en un partido teóricamente asequible para ella. Habrá otras tres españolas en Roland Garros y uno muy especial será el que jugará la segunda raqueta nacional, Sara Sorribes, que tendrá un debut salvaje ante la primera cabeza de serie, la rumana Simona Halep, que además viene de ganar en Roma.

Por último, Aliona Bolsova se estrenará frente a la italiana Jasmine Paolini y la joven Paula Badosa lo hará ante la ucraniana Kozlova.

Que arranque la fiesta en París.

Practicodeporte@efe.com