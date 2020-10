El festival de eSports y 'gaming' Gamergy celebrará una Edición Especial Online este 2020 debido a las restricciones sanitarias del coronavirus, permitiendo su celebración un año más, aunque esta vez en un entorno completamente virtual.

Uno de los eventos clave para la industria de los videojuegos en España, que normalmente organiza y acoge IFEMA, toma así el paso de celebrarse online para evitar su cancelación. IFEMA se une a la empresa tecnológica GGTech Entertainment para sacar adelante el festival en formato virtual, que acogerá más de veinte competiciones en abierto de algunos de los títulos más deseados del momento y diversos talleres para jugadores, padres y educadores.

La edición de 2020 comenzó el pasado lunes y se prolongará hasta el 20 de diciembre en su página web , ampliando su duración para compensar a su público. Se enmarca dentro del apartado de digitalización del nuevo Plan Estratégico de Negocio de IFEMA, dando continuidad a un festival que funciona y actuando como puente entre este atípico año y el Gamergy 2021 que, de nuevo junto a GGTech, pretende atraer a 'gamers' de todo el mundo.

"Esta edición será transitoria, hasta su celebración en 2021, que será presencial y que será acogida con especial entusiasmo por sus fieles seguidores de todo el mundo," declara el director de Eventos de Ocio de IFEMA, Asier Labarga.

Con los mejores títulos y 'publishers'

Junto a su prolongada duración, que permitirá a todos los aficionados del mundo de los videojuegos en España y el mundo involucrase con Gamergy 2020 al menos una vez, existe otro atractivo. A lo largo de estos casi dos meses habrá en juego un total de 20 Copas Gamergy premiadas con más de 30.000€ en total, una amplia oferta que incluirá tanto competiciones profesionales como torneos rápidos para los amateur. El período de inscripciones ya está abierto en la web.

"Nos sitúa en una posición privilegiada por permitir dar continuidad a unas competiciones que cada año son seguidas por miles de gamers," explica Labarga en relación a este Gamergy 2020 online.

Entre los videojuegos en competición, no faltarán títulos consolidados como League of Legends (LOL), Fortnite o Clash Royale; tampoco aquellos que están en auge como VALORANT o Brawl Stars, mientras que Legends of Runeterra y Teamfight Tactics son los otros nombres disponibles. Los principales 'publishers' del mercado como Riot Games, Epic Games o Supercell también acudirán de forma virtual a esta edición.

Torneos oficiales

Por si todo ello fuera poca oferta, el Gamergy 2020 se convertirá en la parada de diversos torneos oficiales. En primer lugar, será el escenario de la última prueba puntuable y de la gran final del principal circuito amateur de España, el Circuito Tormenta de LOL. Otros dos títulos de Riot Games, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics, también aparecerán de forma oficial a través de la Liga Rúnica, que visitará este festival.

El auge de las competiciones educativas de eSports se pondrá de manifiesto en este evento gracias a la Amazon UNIVERSITY Esports y la IESports. Las finales del Split1 en la competición universitaria se retransmitirán online y reunirán a los 70 equipos que participan en esta liga en España, que ya cuenta con más de 400 universidades afiliadas en Europa y más de 260 en Latinoamérica.

Por su parte, IESPorts traerá a Gamergy el torneo Wildcard Gamergy para LOL, Clash Royale y Brawl Stars, que permitirá a los equipos conseguir una plaza directa en la final online, último escollo antes de la gran final presencial. Esta competición ha logrado atraer a 500 centros educativos del país y a 320 en México, lo que supone unas cifras de más de 9.000 alumnos y más de 1.000 profesores implicados entre ambas naciones.

Además, habrá una confluencia con el Carrefour Esports Tournament 2020 , pues dos de sus torneos de FIFA 21 y otros dos de Clash Royale se disputarán en este festival.

Talleres para aprender de una industria al alza

La organización de IFEMA y GGTech ha querido hacer especial hincapié en los talleres educativos y seminarios para esta Edición Especial Online 2020 con la colaboración de Amazon UNIVERSITY Esports, que se encargará de visibilizar los diferentes perfiles técnicos y profesionales que están emergiendo en la industria de los eSports y de explicar la transición que se está experimentando entre el ámbito aficionado y el profesional.

Este apartado del Gamergy permitirá una mejor comprensión de una industria, la de los eSports, que es ya un fenómeno de crecimiento. Más de 2.500 millones de 'gamers' en el mundo y un ascenso en Europa del 23% en el mercado de deportes electrónicos, que ya se estima que superen los 670 millones de euros en ingresos aquí a tres años.

En España las previsiones también son optimistas respecto a este auge, pues se espera que el sector de los videojuegos alcance los 1.223 millones de euros en facturación para 2022, dando empleo de forma directa a más de 11.000 personas. Según la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), de las 38,5 millones de personas que tienen presencia online a nivel nacional, 16 de ellas juegan a videojuegos, un crecimiento que también se traslada al ámbito femenino , que ya representa el 43% de la comunidad 'gamer'.

practicodeporte@efe.com