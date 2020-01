La FIFA y Electronic Arts (EA) han anunciado este miércoles que será la ciudad italiana de Milán el escenario donde los 24 mejores equipos del mundo, que sellaron su billete al cabo de cinco rondas de emocionantes partidos de clasificación online, lucharán del 7 al 9 de febrero por el título de campeón del mundo en la eClub World Cup 2020.

El primer campeón de la nueva década que coronará la FIFA se decidirá después de una fase de clasificación en la que compitieron más de 190 equipos. Ahora ya solo quedan 24.

Por primera vez en la historia, la FIFA eClub World Cup —el torneo de clubes más importante de la escena competitiva del FIFA— se disputará en Italia, y contará en su edición de Milán con tres equipos italianos entre los 24 clasificados.

Mkers, AS Roma y Team QLASH medirán sus fuerzas con los otros 21 equipos procedentes de todo el planeta, incluidos clubes y organizaciones de México, Alemania, Inglaterra, España ( Movistar Riders ), Francia, Japón y Estados Unidos, entre otros países.

En el torneo también estarán presentes algunos de los mejores jugadores del mundo, como Donovan 'Tekkz' Hunt (Fnatic) y Diego 'Crazy' Campagnani (Team QLASH) —los líderes actuales de la clasificación mundial de Xbox y PlayStation, respectivamente—, así como Spencer 'Gorilla' Ealing (NEO), campeón del mundo en 2017 , informa el máximo organismo del fútbol.

Si bien habrá algunos debutantes, un total de ocho clubes ya han participado previamente en el torneo:

Manchester City eSports (2017, 2019 y 2020)

FaZe Clan (2019 y 2020)

Olympique Lyons (2017 y 2020)

AS Roma (2017 y 2020)

Mkers (2018 y 2020)

Hashtag United (2018 y 2020)

FC Basilea 1893 eSports (2018 y 2020)

Blue United eFC (2018 y 2020)

Con su tercera presencia, el Manchester City iguala al Brondby IF como el club con más participaciones en la FIFA eClub World Cup, después de haber competido en 2017 y 2019.

