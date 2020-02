La capital danesa de Copenhague será la ciudad encargada de acoger la segunda edición de la FIFA eNations Cup que se celebrará del 22 al 24 de mayo de 2020 y que proclamará como campeona a la mejor selección de las Series Globales del FIFA 20.

Esta competición que se incorporó al calendario el año pasado, asistirá a un duelo entre las veinticuatro mejores naciones y jugadores del videojuego de EA Sports que competirán por alcanzar la gloria internacional y una bolsa total de premios de más de 100.000 dólares.

Los jugadores que integrarán las respectivas selecciones nacionales se enfrentarán en un formato singular en Xbox y PlayStation de dos contra dos durante la fase de grupos. Las dos mejores naciones de cada una de las cuatro liguillas accederán a la fase de eliminatorias, en la que pelearán por proclamarse campeonas de la FIFA eNations Cup 2020.

On a #FIFAeClubWorldCup week, we're bringing you big news 👀



The #FIFAeNationsCup is coming to Copenhagen in May 🇩🇰