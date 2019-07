La competición de la FIFA eWorld Cup 2019 volverá a Londres en el The O2 Arena (donde se celebraron los Juegos Olímpicos de 2012) desde el 2 al 4 de agosto.

Los 32 mejores jugadores virtuales serán elegidos entre los finalistas que superen las Series Globales del FIFA 19 de EA SPORTS. Todos competirán para obtener el titulo mundial y ganar un premio en metálico de 250.000 dólares junto con un viaje a la gala The Best FIFA Football Awards.

"Tras el increíble éxito del torneo del año pasado en el The O2 de Londres, estamos entusiasmados por volver a albergar la FIFA eWorld Cup en un lugar tan emblemático y por crear para la comunidad un evento del FIFA de EA SPORTS único en su género" ha declarado Christian Volk, director de Fútbol Virtual y Videojuegos de la FIFA.

The #FIFAeWorldCup 2019 is coming back to London ????



??? 2 - 4 August

??? Limited tickets on 4 August



Pre-sale tickets are now available ?? https://t.co/QHNhs9kSaB pic.twitter.com/kmPrG1voPu