La Fundación Bepro ha otorgado sus primeras becas, que han sido destinadas a 27 deportistas, de 15 disciplinas deportivas, con las que podrán continuar con su formación y desarrollo de su deporte en España, y así evitar la "fuga de talentos" en el deporte nacional.

Estas primeras becas de la fundación , explican, nacen del empeño de su directora y fundadora, Ana Salas, que "pelea cada día por lograr que los deportistas no tengan que escoger entre entrenar y competir o estudiar y trabajar, sino que existan fórmulas que les permitan compaginar ambas vidas".

La Fundación Bepro informa de que el montante económico de estas 27 becas asciende a un total de casi 20.000 euros. Los destinatarios son deportistas procedentes de Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid, que destacan en deportes como kárate, tenis, atletismo, waterpolo, hockey, ciclismo XPO, patinaje, sincronizada, gimnasia, trampolín, pentatlón moderno, rugby, natación paralímpica, remo y windsurf.

"Teniendo en cuenta que la mayoría de estos deportes reciben muy poco apoyo, para estos becados el premio no sólo es un soporte económico para su desarrollo, sino un reconocimiento a su labor como deportistas representando a España", destacan desde la fundación.

Ejemplo de éxito

Entre los afortunados con esta ayuda, se encuentra la karateka Nuria Escudero, estudiante de medicina, quien señala que esta beca le ha dado "la oportunidad de combinar mi carrera deportiva y mis estudios".

La madrileña explica que "ser atleta de élite es muy complicado, no sólo tienes que sacrificar casi todo tu tiempo social, familiar y académico al deporte o cambiar todos tus hábitos alimenticios y de sueño, sino que también debes tratar de tener los pies sobre la tierra para saber que el día que se termine tu carrera deportiva, tendrás que introducirte en el mundo laboral".

Y es que reconoce que "aunque una gran parte de tu vida finalice exitosamente con trofeos, otra debe seguir y no podrás hacerlo cuando ocurra lo primero, ya que en la mayoría de casos la edad y las oportunidades no serán las mismas para poderte desarrollar laboralmente, y por desgracia la mayoría de deportistas no podemos vivir de los trofeos".

"La realidad es la siguiente: No sólo es difícil estudiar después de seis horas de entrenamiento diario, sino que la mayoría de veces los medios económicos no nos permiten hacerlo. Es por esta razón por la que agradezco la existencia de Bepro, que vela por el futuro del deportista, y que es tan importante especialmente para los deportes minoritarios”, argumenta.

En apoyo del deporte nacional

La Fundación Bepro nació hace cuatro años por "la necesidad de cambiar el sistema en beneficio de nuestros deportistas y con el objetivo de frenar la fuga del talento deportivo español", recuerdan. Para ello, cuentan con financiación que proviene de donaciones de empresas privadas.

Bepro facilita al deportista herramientas de entrenamiento y formación académica compatibles, pero también otros recursos importantes como servicios médicos adaptados, salidas laborales, ayudas en viajes, gestión de becas públicas y privadas, etc.

Se trata de una plataforma en la que pueden participar todos los deportistas de alto rendimiento, precisan, y, lo más importante, los que están intentando serlo. Es además inclusiva con el programa TÚ INCLUIDO, donde se presentan opciones académicas y de entrenamiento adaptadas a la diversidad funcional.

En dicha plataforma, ya hay cientos de deportistas inscritos, incluyendo "varios casos de éxito", todo ello gracias a un proyecto personal de la propia Ana Salas que surge de su experiencia a lo largo de su carrera deportiva, donde "he visto muchos casos en los que, por falta de un empujón económico o por no poder compaginar deporte y estudios, deportistas con gran talento no han llegado donde deberían o han abandonado sus estudios. De esas situaciones surgió la idea de crear Bepro”.

