La Fundación Rafa Nadal también quiere echar una mano en estos días difíciles para todos, por eso, su mensaje se centra en los más pequeños, a quienes se les puede hacer especialmente duro el hecho de no salir de casa, por eso han querido aportar una serie de consejos.

Es importante que el hecho de no poder salir a la calle no acabe generando un gran aumento del sedentarismo y de la inactividad, algo que podría acarrear consecuencias negativas. Y para que eso no les ocurra a los niños se trata de ser divertidos con ellos.

Recuperar los juegos clásicos

Por eso, desde la fundación aconsejan cubrir sus necesidades motrices, recuperando juegos de toda la vida como 'el escondite', 'el pilla pilla' o 'seguir el rey', además de crear algunos circuitos de obstáculos por casa, utilizando simplemente objetos cotidianos como sillas, botellas, etc. Y todo ello se puede juntar con música para que sea todavía más entretenido.

Además, en internet se pueden encontrar diferentes actividades físicas guiadas, con infinidad de vídeos y de recursos, dirigidos tanto para los niños en exclusiva como para toda la familia.

También es importante para la Fundación Rafa Nadal hacerles partícipes de algunas tareas del hogar como poner y quitar la mesa, tender la ropa, limpiar la habitación, hacer la cama y lograr que no caigan en un uso excesivo de los aparatos tecnológicos.

Por último, merece la pena recordar que los niños son especialmente sensibles a los cambios de hora en sus necesidades básicas, por lo que es fundamental que seamos capaces de crear y de mantener una cierta rutina y unas pautas de actividades diarias.

La relación entre iguales también es fundamental para ellos, por eso es igualmente importante que mantengan el contacto con amigos y compañeros de escuela, algo que se puede conseguir a través de llamadas o videollamadas, mitigando de alguna forma esa sensación de aislamiento social.

Ahora ha llegado el momento de ser positivos y de tener paciencia, porque pronto podrán volver a la calle, al parque o a la escuela.

