La Iberian Cup ya se encuentra en los cuartos de final, a partir de este miércoles, con la presencia de los portugueses del For The Win Esports, quien en una gran actuación dejó fuera de la competición a Movistar Riders.

El triunfo del club luso fue la principal sorpresa de la fase de grupos, por donde los favoritos, Vodafone Giants y Md Lions, transitaron sin grandes dificultades, al concluir como primeros de grupo sin ninguna derrota.

En un Grupo A muy igualado clasificaron Emonkeyz Club y G2 Heretics, con dos victorias y una derrota, mientras que en el B, junto al equipo portugués, que acabó con una derrota, ante Vodafone Giants Academy, y S2V Esports, quien sólo cayó ante el equipo luso.

El el Grupo C, Vodafone Giants sumó por victorias sus tres partidos, mostrando su condición de favorito a levantar el trofeo. La segunda plaza fue para el Telepizza Team Queso, mientras que en el Grupo D, MAD Lions también mostró su poderío, al sumar tres triunfos, uno más que el segundo clasificado Origen BCN.

A partir de este miércoles comenzará la lucha por estar en semifinales. Tras el sorteo realizado los enfrentamientos serán:

- For the Win Esports vs Telepizza Team Queso (miércoles 18:00 horas)

- MAD Lions E.C. vs. G2 Heretics (miércoles 20:30 horas)

- eMonkeyz vs S2V Esports (jueves 18:00 horas)

- Vodafone Giants vs Origen BCN (jueves 20:30 horas)

