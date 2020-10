Alejandro Llama tiene solo 24 años y su vida ya ha dado un vuelco, sacándole de la profesión a la que creía que siempre se iba a dedicar, el fútbol y concretamente el Atlético de Madrid, por una lesión que le tuvo cinco años entre médicos, fisioterapeutas y quirófanos.

Hace seis años jugaba en el Atlético de Madrid B tras haber salido de las categorías inferiores,pero durante un entrenamiento se rompió el ligamento cruzado de la rodilla, una lesión que "para un futbolista es mala pero que te permite hacer vida normal".

Sin embargo las cosas se torcieron más de lo normal: "Tuve una infección, me afectó al cartílago, me tuvieron que hacer un implante... el proceso duró cinco años entre quirófano y quirófano".

Sin embargo, no perdió la esperanza y cuando pensó que las cosas habían pasado y que podía volver a jugar, no fue así. "La pierna no me funcionaba".

"No podía frenar, dolores, lo típico de las lesiones", comenta, por lo que tuvo que tomar la difícil decisión de cambiar de rumbo y dejar el fútbol, su pasión y al que llevaba dedicado "toda la vida".

"Me di con un muro y me di cuenta de que no podía seguir intentando nada porque me estaba cerrando puertas a otras cosas", explica.

"Cierro ya una etapa y busco la incapacidad, aunque yo no la quería porque yo lo que quería era volver a jugar al fútbol", recuerda del pasado año, cuando tomó la decisión de pasar página y plantearse esta posibilidad que pocos deportistas profesionales conocen.

"La decisión fue muy dura pero al final era eso o nada", insiste, "en julio del año pasado la solicitamos viendo que no podía seguir" y salió bien, puesto que un año más tarde se la han concedido.

Un terreno desconocido

Para muchos deportistas profesionales que se ven en una situación como la de Alejandro, la incapacidad laboral nunca se convierte en una posibilidad, a menudo porque desconocen que sea una opción.

"De mi gremio no conozco a nadie, de hecho creo que soy de los pocos", comparte Alejandro, que señala que mucha gente sigue considerando el fútbol (o el deporte que sea) como un hobby a pesar de que sea su fuente de sustento, como cualquier otro trabajo.

"Mucha gente no pide nada, no solicita, se creen que es una afición y lo dejan pasar", explica. Sin embargo el caso de este exfutbolista es claro en el sentido de que cualquier trabajo que sea físico ahora supondrá para él un problema, ya que sus secuelas siguen siendo importantes.

"No puedo estar mucho tiempo de pie ni andar mucho, aún cojeo y cargo zonas que no debería por no apoyar bien", comenta.

Dificultades legales

La idea de pedir la incapacidad se la sugirieron los médicos en el proceso, aunque sabía de la dificultad, ya que el 95% de las solicitudes por la vía administrativa reciben una respuesta negativa.

"En vía judicial se ganan cerca del 70 y 80 por ciento de los casos que se pelean, el problema de todo esto es que aproximadamente el 70 por ciento de las personas a las que se le deniega no lo reclama por falta de ingresos para pagar un abogado o porque no conoce sus derechos", nos comenta Lorenzo Pérez, experto es cuestiones socio-laborales y CEO de Fidelitis, la empresa con la que Alejandro decidió proceder a pedir la incapacidad laboral.

practicodeporte@efe.com