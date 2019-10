A Juan Manuel Montilla, 'El Langui' (Madrid, 1979), la televisión, la música y el cine le ocupan gran parte de su tiempo, aunque ello no impide que siga mostrando el compromiso que siempre le ha caracterizado por la igualdad de oportunidades de la gente.

Su faceta más desconocida, y a la que dedica también una parte de su tiempo, es el fútbol. Hace más de un año creó el Atlético Pan Bendito, al que pertenecen más de setenta niños y niñas que lunes, miércoles y viernes entrenan en las instalaciones que la Federación de Fútbol de Madrid tiene en los campos de Ernesto Cotorruelo. Los sábados es el día del partido.

"Me decido meter en el fútbol y crear un club por la necesidad que veía en las calles de mi barrio y de alrededores. Lo que pretende el club es dar la oportunidad a los más jóvenes de formar parte de un equipo y a través de ello trabajar en darles las herramientas para si hoy les meten 7-0 en una cancha, el día de mañana, en su día a día, no les marquen por goleada", declara a EFE Langui.

Tres días a la semana de entrenamientos, más un cuarto de partido, favorecen que todos esos niños de las categorías pre-benjamín hasta infantil aprendan los valores del "compañerismo, el compromiso, el esfuerzo y la tolerancia cero".

"Y sobre todo que se sientan uno más dentro de la cancha independientemente de como sean", subraya.

Niños becados

El club nació como un proyecto de la asociación 'A mí no me digas que no se puede' y cuenta con el cien por cien de los jugadores becados. "Creemos en el fútbol base, pero creemos que hay que hacer un esfuerzo y que hay un montón de familias que no se pueden permitir las cuotas que hay que pagar por jugar en un equipo y que tienen todo el derecho de realizar deporte", señala.

Las becas se sufragan por medio del propio Langui, que ejerce de mecenas, y con el apoyo de colaboradores (Gate of Football Foundation y McYadra) que le ayudan a hacer frente su proyecto.

En más de una ocasión, Langui ha denunciado las trabas a las que se ven sometidas las personas que no tienen recursos para poder practicar deporte y sentirse parte de un colectivo simplemente por tener menos recursos económicos. Precisamente por esa falta de espacios para poder jugar en su barrio de Pan Bendito, su equipo entrena, pagando su cuota como cualquier otro club, en Cotorruelo.

"El fútbol se está convirtiendo en un negocio y hay familias que no pueden permitirse que sus hijos jueguen al fútbol. Nosotros creemos en el fútbol base y creemos en la integración", comenta Langui, que se ha rodeado de un equipo de confianza de entrenadores para que dirijan a los chicos.

Federación Madrileña de Fútbol

También relacionado con el fútbol es su nuevo puesto dentro de la Real Federación de Fútbol de Madrid como vocal de la Comisión de Integración y Valores de la Junta Directiva que preside Paco Díez.

"En la federación de fútbol estoy en el área de valores e integración. Lo que pretendemos es integrar, sobre todo con el fútbol en silla de ruedas, para llevar el deporte a esos jóvenes que piensan que no pueden realizarlo porque van en su silla", declara.

La federación de fútbol, con el presidente a la cabeza, "tiene muy claro este nuevo proyecto y quiere que pronto sea el presente".

"Quiere que haya una modalidad nueva como el 'foothand' y que poco a poco se vaya conociendo por todas las escuelas de Madrid para dar la posibilidad a un chico o una chica a jugar. De esta forma, cualquier otro compañero que no precise silla queremos que se pueda sentar y formar parte de ese equipo".

"El deporte inclusivo hace mejor a las personas y la variedad complementa a la sociedad"

El objeto de juego del 'foothand' tiene forma de pié humano con los laterales cóncavos de madera para coger con las manos a ras de suelo a modo de extremidad inferior. Al cogerlo por la empuñadura permite realizar gestos técnicos con distintas superficies de contacto como el interior, exterior, puntera o talón para golpear el balón.

Sin etiquetas

"El deporte inclusivo hace mejor a las personas y la variedad complementa a la sociedad. Partiendo de ahí, si podemos todos participar y no etiquetar, eso ayuda, sobre todo a generar empatía en los más jóvenes, que es donde vamos a trabajar. Ganas tenemos las suficientes y desde la Federación de Fútbol de Madrid estamos convencidos que el deporte inclusivo y la integración es nuestra próxima jugada", confiesa.

Langui recalca que poco a poco se va a ir viendo el trabajo y están muy "ilusionados" con este proyecto. De momento son 40 institutos de la Comunidad de Madrid en los que se está desarrollando esta actividad y hay otros que han solicitado unirse para conocerlo en las horas de Educación Física.

El Langui formó parte del grupo de rap 'La Excepción' antes de lanzarse en solitario con su música. Entre medias ganó dos Premios Goya por la película 'El truco del manco' y escribió tres libros.

