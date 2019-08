La selección española masculina de hockey se impuso este domingo con solvencia a País de Gales por 5-1 para sumar su primera victori en el Europeo de Amberes y seguir aspirando a entrar en las semifinales, lo qe pasa por ganar el próximo martes a Inglaterra.

El equipo que dirige Fred Soyez sufrió una severa derrota el viernes en su debut (5-0) ante la anfitriona y actual campeona del mundo Bélgica, pero el triunfo de hoy les devuelve a la competición y el martes se la jugarán en la tercera jornada del grupo A para terminar entre los dos primeros.

Bajo la lluvia, justo antes del comienzo del choque, los internacionales españoles se conjuraron para seguir vivos en el torneo continental. Así, apenas transcurridos tres minutos Álvaro Iglesias abrió la lata a pase de Quique González de Castejón.

Pau Quemada amplió la diferencia en un penalti córner, en los últimos segundos del parcial, mientras que Vicenç Ruiz sumó el 3-0 en el minuto 14 del segundo tiempo. Con ese resultado se llegó al descanso.

En el tercer cuarto hubo un acierto por bando, con Pepe Romeu y Gareth Furlong como artífices en dos acciones de penalti-córner que dejaron un resultado parcial de 4-1.

Pau Quemada selló el triunfo de los Redsticks con el definitivo 5-1 en el último cuarto.

