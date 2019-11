Laia, con síndrome de Down, juega sin problemas en la liga ordinaria en la categoría de Infantil, aunque por su edad debería hacerlo en la de cadete. Foto: CV Esplugues

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) ha acordado este fin de semana que la niña de 14 años Laia, con síndrome de Down, pueda jugar con su club, el Esplugues, la Copa de España en la categoría infantil, aunque por su edad debería hacerlo en la de cadete.

Así lo ha informado a EFE la RFEVB, que precisa que "se permite la inscripción de la jugadora toda vez que el club ha solicitado la inscripción excepcional de la jugadora en una categoría que no le correspondía por edad".

Laia juega sin problemas en la liga ordinaria en la categoría de Infantil, aunque por su edad debería hacerlo en la de cadete, con el consentimiento de la Federación Catalana de Voleibol, una práctica muy habitual en la inclusión de personas con síndrome de Down, tanto en el deporte como en el ámbito escolar.

Polémica

El caso de Laia generó cierta polémica , ya que el Club Voleibol Esplugues, de Barcelona, afirmó que la RFEVB impedía a Laia jugar la Copa.

Agustín Martín, presidente de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB), declaró en su día a EFE que eran "falsas" tales acusaciones del club.

"Desde el club llamaron a la federación para saber si una niña de una categoría puede jugar un torneo de otra categoría diferente, y se le dijo que no. Preguntaron luego qué dicen las normas al tratarse de una niña con síndrome de Down y se les informó de que el reglamento no lo contempla. Se puso a su disposición poder hablar del asunto con el responsable técnico de la federación, pero declinaron hacerlo", dijo Martín.

"A partir de ahí comenzaron a decir que 'la federación impide jugar la Copa a una niña con síndrome de Down'.

"Visto lo que sucedía se les pidió que hicieran una solicitud. No hubo 'caso Laia' hasta que hicieron la petición formal. Desde ese momento sí hay 'caso Laia'", agregó. Y Martín ya adelantó que la Junta Directiva accedería a la petición, como ha sucedido este fin de semana.

