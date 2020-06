El Recreativo Bádminton IES La Orden de Huelva se ha mostrado en "desacuerdo" con la decisión tomada por la Rederación Española de Bádminton de declarar desierto el título de la Liga Nacional 2019-20, así como han anunciado que pedirán aclaraciones por este tema.

Y es que el club onubense debía disputar la gran final de la competición contra el CB La Rinconada. "No es nada concluyente con los aspectos que expone", explicaba el equipo andaluz en su comunicació. "No quedan claros los motivos" por los que toma la decisión. "No entendemos que no se de una clasificación cerrada una vez jugados todos los encuentros de la fase regular".

No entienden la decisión

El vigente campeón nacional también considera que su "prioridad" era jugar la final "una vez que la situación lo permita y en las mejores condiciones posibles para ambos equipos", pero el ente federativo lo rechazó.

Por otro lado, el club de Huelva tampoco entiende que el Campeonato de España Absoluto se aplace a la siguiente temporada y, sin embargo, no se busque una fecha para la final de la Liga.

El IES La Orden recordó que su equipo ha ganado la fase regular con 36 puntos, por eso, exigirá una aclaración a la federación y se reserva "el derecho a recurrirla mediante los cauces que están establecidos".

Esta decisión fue tomada por la federación el pasado sábado en una reunión telemática, aunque se hizo oficial este domingo. En el comunicado se dejaba claro que ambos equipos, La Orden y La Rinconada, serían considerados finalistas y que podrían participar en la próxima Copa de Europa al ser considerados entre los dos mejores de la competición doméstica.

La final fue aplazada el pasado 12 de marzo, dos días antes del día fijado para la ida en San José de la Rinconada (Sevilla) y que luego coincidió con la declaración del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.

Y es que el mencionado Club Bádminton Rinconada (Sevilla) ha mantenido este lunes, tras la suspensión de la final con el IES La Orden de Huelva, que querían jugarla "y toda la plantilla estaba muy ilusionada con disfrutar y celebrar los encuentros de play-off por el título, pero no a cualquier precio", dijo el director deportivo de la entidad, Antonio Molina.

"Aunque programemos la vuelta a la competición y acortemos las fechas es demasiado arriesgado disputar a finales de junio dos encuentros al 100% y no tener riesgos de posibles lesiones", ha afirmado en una nota del club Molina, quien precisó que "hoy en día" le tienen "el mismo miedo a las lesiones que al coronavirus".

Practicodeporte@efe.com