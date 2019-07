La localidad tinerfeña de La Orotava vivirá el próximo 20 de julio una jornada festiva con muchos tintes deportivos, que tendrá su colofón con una carrera popular que este año ya cumple su novena edición.

Las actividades comenzarán a las 16:00 horas, seguirán a las 19:00 con una carrera infantil 'Hospiten' cuya recaudación irá íntegramente para el Centro Crevo y acabarán con la Carrera Nocturna 8KM La Orotava Vitaldent Tenerife, cuya salida se realizará a las 22:00 horas.

Entre las actividades previstas en el marco de esta prueba está una ruta guiada por el casco antiguo de La Orotava, que se llevará a cabo el día 18 con Nauzet Delgado como guía especializado y un final gastronómico con degustación de vino y queso del municipio.

Prueba inclusiva

La organización destaca el carácter inclusivo del evento, en el que todos sus participantes lucirán en las camisetas conmemorativas el número 261, dorsal que portaba Katherine V. Switzer cuando se convirtió en la primera mujer que corrió y finalizó el Maratón de Boston de 1967 con un dorsal oficial.

De esta forma, un euro de cada inscripción irá destinado a la asociación 'Fearless261' que preside Switzer y con la que pretende seguir incentivando la actividad deportiva entre las mujeres y su participación en eventos independientemente de los resultados.

Francisco Linares, alcalde de La Orotava, destacó durante la presentación de la prueba su condición de único superviviente del elenco que inició el proyecto de la Carrera Nocturna 8KM La Orotava hace nueve años.

"Agradezco la apuesta por la inclusión promovida históricamente por la AD Maskmororun. Ese carácter es el que nos ha motivado para seguir ayudando, porque si no, esta sería una más de las 300 pruebas que se celebran anualmente en Canarias, y no lo es. Estamos aquí porque es una prueba distinta, aquí no se viene sólo a ganar o a correr", confesó Linares.

