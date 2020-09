La Primera Iberdrola ya tiene fecha oficial para comenzar la competición, el fin de semana del 3 y 4 de octubre, después del acuerdo entre la Federación, el Consejo Superior de Deportes (CSD) y los clubes.

La Comisión Gestora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó finalmente adelantar el inicio de la máxima categoría del fútbol femenino al primer fin de semana de octubre, después de que el CSD aprobase el protocolo y tras el acuerdo unánime de todos los clubes participantes. Entre las normas de competición acordadas en la reunión de ese organismo se incluyen "disposiciones extraordinarias por la COVID19 contemplando distintos supuestos."

"Suben a 5 los cambios que se pueden realizar en un partido (antes eran 4), y se amplía el número de jugadoras con ficha profesional obligatorias. De esta manera, en Primera División serán un mínimo de 14 (frente a las 12 anteriores) y en Reto un mínimo de 6 (frente a las 4 anteriores)," explican desde la RFEF.

Así, la Primera Iberdrola finalmente no se verá obligada a alterar el formato de competición para poder cumplir el calendario una vez adelantado su comienzo, que estaba fijado inicialmente para el 18 de octubre al igual que el resto de competiciones no profesionales y que había levantado críticas de jugadoras y de clubes . Mañana a las 16:30 se realizará el sorteo del calendario en la Ciudad del Fútbol, con la colaboración de las jugadoras de la selección que se encuentran allí concentradas.

Reto Iberdrola sí cambia su formato

No sucederá lo mismo en el caso de la segunda división del fútbol femenino en España, Reto Iberdrola. Esta competición no empezará hasta el fin de semana del 17 y 18 de octubre, como estaba fijado inicialmente para todo el fútbol femenino, por lo que la RFEF decidió cambiar su formato para llegar a tiempo.

"Los dos grupos existentes (Norte y Sur) se dividen en dos subgrupos cada uno, de 8 y 9 equipos, respectivamente, aplicando el criterio de proximidad geográfica. Los subgrupos A (de 8 equipos) disputarán un total de 14 partidos en 14 jornadas y los subgrupos B (de 9 equipos) jugarán 16 partidos en 18 jornadas," añade la RFEF.

Primero se disputará esa fase regular y, posteriormente, una segunda fase con etapas específicas. En esta, los cuatro mejores equipos de cada subgrupo A y B formarán dos nuevos subgrupos de ascenso de 8 equipos cada uno y se disputarán el título de Campeón de Grupo. El resto de equipos compondrán los subgrupos del descenso que lucharán por la permanencia. Tanto los subgrupos de ascenso como los de descenso enfrentarán a equipos contra los que no compitieron en la Primera Fase, y para determinar ascensos y descensos se arrastrará la clasificación de esa fase previa por coeficientes.

La RFEF también decide sobre sus competiciones

Por otro lado, la RFEF también acordó en la misma reunión las Normas Reguladoras y Bases de Competición para las competiciones estatales que son competencia exclusiva suya para la temporada 2020/21: la Copa del Rey, la Supercopa y la Copa RFEF. Se mantendrán los formatos de la pasada campaña y, además, se incluirán unas normas extraordinarias por la COVID19. En el caso de la final de la Copa del Rey 19/20, pendiente de disputarse, también se aplicarán estas reglas.

Entre las novedades se encuentran las medidas que ya se están llevando a cabo en el mundo del fútbol en general. Un máximo de nueve suplentes en el banquillo para realizar hasta cinco cambios en tres ventanas diferentes, además de una sustitución adicional si hay prórroga, que deberá hacerse antes de su inicio o en el descanso de la misma. La RFEF también aclara que "lo dispuesto en las Bases y Normas puede verse modificado durante el transcurso de la temporada por causa de fuerza mayor," además de añadir que será su competencia exclusiva determinar la paralización y/o vuelta a la competición en el caso de que esas causas se prolonguen en el tiempo, salvo en los ámbitos de competencia del Juez/a de Competición.

"En caso de suspensión o paralización de las competiciones por esa causa de fuerza mayor antes del 30 de junio, y si no pudiesen desarrollarse una o varias de las eliminatorias de la competición, ésta se dará por finalizada sin campeones ni otros resultados, salvo que quedase por disputar exclusivamente la final o la Final a Cuatro, en cuyo caso la Comisión Delegada podrá decidir disputarla durante la siguiente temporada," agrega la RFEF.

El comunicado puntualizó, para evitar un nuevo 'caso Fuenlabrada', que si esas causas de fuerza mayor impiden disputar algunos partidos de la eliminatoria pero otros no, se dará continuidad a los equipos vencedores que sí la disputaron y a aquellos equipos que, no habiéndola podido disputar, el motivo no esté relacionado con sus propios integrantes o el territorio al que pertenecen.

Fechas cerradas

La Copa del Rey, por lo tanto, contará con siete eliminatorias y la final, que se disputarán siempre a partido único salvo las semifinales, que tendrán ida y vuelta. Las fechas serán las siguientes:

Eliminatoria previa: 11 de noviembre de 2020

Primera eliminatoria: 16 de diciembre de 2020

Segunda eliminatoria: 6 de enero de 2021

Dieciseisavos: 16 de enero de 2021 y 20 de enero para los partidos que incluyan a los cuatro clubes que disputarán la Supercopa

Octavos: 27 de enero de 2021

Cuartos 3 de febrero de 2021

Semifinales: 10 de febrero y 3 de marzo de 2021

Final: 17 de abril de 2021

Por su parte, la Supercopa se mantendrá el formato Final a Cuatro en Arabia Saudí, inicialmente con las semifinales el 13 y 14 de enero y la final el 17 de enero de 2021. En caso de que la final de la pasada Copa se pudiera disputar antes de esta Supercopa, los cruces serían el campeón de Copa del Rey (Real Sociedad o Athletic de Bilbao) contra el segundo en Liga (FC Barcelona) y campeón de Liga (Real Madrid) contra el subcampeón de Copa. En caso de que no, se sorteará qué finalista de Copa se enfrenta al Real Madrid y cuál al Barcelona.

En cuanto a la Copa RFEF, habrá una fase autonómica organizada por las Federaciones territoriales, y otra nacional, que se desarrollará en cuatro eliminatorias y una final:

Dieciseisavos: 10,11 y 12 de octubre de 2020

Octavos: 22 de octubre de 2020

Cuartos: 29 de octubre de 2020

Semifinales: 19 de noviembre de 2020

Final: 2 de diciembre de 2020

