Siete meses antes de que se celebre el treinta aniversario de la Quebrantahuesos y la décimo séptima edición de la Treparriscos, que tendrán lugar el próximo día 20 de junio de 2020, la organización ha anunciado que a partir de este mismo jueves y hasta el 9 de enero quedan abiertas las inscripciones al sorteo para conseguir una plaza en estas pruebas.

Este sorteo, con un coste de inscripción de cuatro euros, otorgará los dorsales para ambas carreras. Tras la designación de los ganadores, estos dispondrán de un nuevo periodo para tramitar la inscripción al recorrido escogido y asignado, ya sea la Quebrantahuesos Gran Fondo, con ocho mil participantes, o la Treparriscos Medio Fondo.

Como viene siendo habitual, esta fiesta del cicloturismo nacional que se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes de la bicicleta, contará con un recorrido que arrancará y finalizará en Sabiñánigo, transcurriendo por los puertos y parajes naturales de su entorno.

Colectivos exentos del sorteo

Todo aquel que quiera participar, deberá apuntarse al sorteo. Sin embargo, según informan desde la organización, hay una serie de colectivos que están exentos de realizar este trámite y que, por lo tanto, no deben apuntarse.

Entre estos se encuentran, aquellos participantes con quince o más ediciones completadas en la Quebrantahuesos Gran Fondo; participantes que, durante la inscripción 2019, no lograron plaza de la Quebrantahuesos y se apuntaron a la Treparriscos Medio Fondo a través de un lote de plazas que aseguraban la presencia en la edición de 2020.

Tampoco deberán inscribirse todos aquellos que contraten el Pack Premium o Pack Training; aquellos que tuvieron algún accidente durante la prueba de 2019 y fueron hospitalizados; o aquellos que han conseguido una plaza a través de sorteos de la organización o patrocinadores.

Los diferentes participantes en el evento de ciclismo indoor en el WiZink Center de Madrid patrocinado por Ibercaja; aquellos que completaron las tres marchas del Pirineos No Limits Challenge 2019, es decir que finalizaron la 3 Nacions, la Quebrantahuesos y L'Ariégeosieesa; así como aquellos que estén inscritos en la edición 2020 de dicha prueba, también están exentos del sorteo.

Por su parte, todas las personas que no tuvieron suerte en los sorteos celebrados en las ediciones de 2018 y 2019 y que, por lo tanto, no consiguieron plaza, sí deberán apuntarse al de 2020, ya que en caso de no volver a lograr el dorsal, obtendrían el acceso directo por ser la tercera vez consecutiva que se apuntan, pero no son ganadores de un billete para disputar la Quebrantahuesos o Treparriscos.

