Más de 1.000 personas participarán este domingo 30 de junio en la segunda edición de la carrera solidaria 'La Rosi: Run for the equality' que tendrá lugar en Las Tablas (Madrid) y cuyos beneficios se destinarán al Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).

La Rosi nació el año pasado con el objetivo de mantener vivo el espíritu de fortaleza femenina del famoso cartel de "We Can Do It". La carrera recibe su nombre en honor a Rosie la Remachadora, la mujer que se convirtió en icono de la fortaleza femenina dando vida a dicho cartel y que falleció recientemente.

Esta carrera solidaria, familiar y diferente lucha por la igualdad a través del deporte, además de ser un homenaje a todas las mujeres. En este sentido, todos los participantes recibirán, la camiseta técnica de la carrera así como el pañuelo inconfundible de este referente del feminismo.

Diferentes modalidades

La prueba organizada por Fever, la aplicación líder mundial en descubrimiento de ocio, constará de un recorrido con tres modalidades. Los participantes mayores de 13 años podrán elegir entre las carreras de 5 y 10 kilómetros, mientras que los niños de entre 4 y 13 años tendrán un circuito de 100 metros.

Ambas pruebas tendrán un coste de entre cinco y diez euros que irán destinados a GEICAM . La carrera principal, en la que se incluyen tanto la de cinco como la de diez kilómetros, arrancará a las 9.00 horas en la Ronda de la Comunicación, mismo lugar en el que concluirá. Por su parte, la prueba para los más pequeños dará el pistoletazo de salida a las 10.30 horas.

'La Rosi' contará con el patrocinio de AVON. La compañía de cosméticos lleva más de 26 años colaborando en la lucha contra el cáncer de mama y en esta ocasión pondrá a disposición de Fever a varios de sus empleados para que actúen como personal voluntario en la carrera.

Además, esta iniciativa forma parte de su plan global Stand4her que potencia el empoderamiento femenino y promueve una vida segura, libre y saludable para las mujeres.

practicodeporte@efe.com