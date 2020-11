La selección femenina de fútbol se enfrenta este viernes a Moldavia (21:00 horas) en un nuevo partido camino de la Eurocopa de Inglaterra de 2022, una cita para la que España llega en un gran momento y con la clasificación muy bien encarrilada.

Además, con la noticia de que una de las internacionales, la delantera del Barça Jennifer Hermoso, acude con la reciente noticia de su nominación para ser la mejor jugadora del mundo para la FIFA, una lista de candidatas donde es la única española y que se hizo oficial este miércoles.

España, en el camino correcto

"Es algo que puedes imaginar o soñar algún día, pero no llegas a verte nunca en esa lista y ahora cuando estás es un regalo muy grande porque son muchos años de trabajo y es una manera de demostrarme a mí y a mi mucha gente que puedes estar ahí. Es un orgullo y una responsabilidad, para recordar que seguimos aquí y espero que sea el comienzo de una larga historia del deporte español", ha explicado en rueda de prensa la propia jugadora.

Respecto a la convocatoria de la selección, Hermoso tiene claro que "toda la jugadora que viene es porque se lo merece. Para mi no hay edades, si estás aquí es porque te lo has ganado. Creo que tenemos suficiente nivel para competir todas al máximo, la edad es un número. Las jóvenes vienen con una ilusión que se agradece, miras atrás y dices yo he pasado por eso, pero todas vamos a ir a una"

La selección de Jorge Vilda está en una posición fantástica de cara a estar en la próxima Eurocopa, ya que va camino de conseguir ese primer puesto de grupo que le daría el billete de forma directa. Por el momento suma cuatro victorias y un empate en sus cinco partidos disputados hasta la fecha. Tiene 13 puntos por los 14 de una Polonia que tiene dos partidos jugados más que España.

En caso de que la selección nacional pueda sumar los tres puntos ya se colocara como primera de grupo y estará un paso más cerca de estar en Inglaterra, en esa gran cita para el fútbol femenino que tendrá lugar en 2022.

"Sabemos al equipo que nos enfrentamos. Lo primero que tenemos es respeto. Estar centrados en nuestro juego, entrar bien en el partido y si lo hacemos los goles vendrán para finalizar de forma que nos deje buenas sensaciones para el siguiente. Por lo que las conozco, la confianza en mis jugadoras es total", ha explicado el seleccionador.

La clasificación para el Mundial, en el horizonte

El técnico insistió en el que el objetivo del equipo, que puede sellar matemáticamente su presencia en la Eurocopa de Inglaterra ante Moldavia y en el choque del día 1 ante Polonia, "es ganar el primer partido mañana", para tener la primera posición del grupo y también el otro que te de la clasificación".

Por último, habló de los planes futuros de la selección. "Quedarían tres fechas FIFA y sabemos que en septiembre empezará la clasificación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Todo se ha comprimido, pero es una buena noticia que haya habida pocas lesiones. Nos esforzamos para que las jugadoras vuelvan en perfectas condiciones a sus clubes", ha finalizado Vilda.

