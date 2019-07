La selección española sumó su primera victoria en el inicio del Europeo sub-19 de fútbol femenino, al imponerse a Bélgica por 2-0, en partido disputado en el Forthbank Stadium en la localidad escocesa de Stirling,

No fue un debut fácil y eso que se trató del rival a priori más asequible del grupo, el B, que también comparten Inglaterra y Alemania. Bélgica lo tuvo claro desde el inicio. Defensa y más defensa a la espera de aprovechar la velocidad de sus delanteras en un contragolpe. Y así lo hizo.

A ello, se unió un equipo español que notó en exceso su favoritismo y el debut, a pesar de la experiencia que ya acumulan sus jugadoras, bregadas en distintos campeonatos, con títulos y grandes resultados.

Monólogo sin premio

Y eso fue lo que se vio en una primera mitad convertida en un monólogo en cuanto a control y dominio del equipo español, ante un rival que salió agazapada atrás a la espera de alguna contra con la que sorprender a la defensa española. De hecho, dispusieron de una única llegada en los primeros cuarenta y cinco minutos, tras un fallo en el centro del campo que aprovechó Talitha De Groote (minuto 34) para poner en apuros a una Cata Coll que hasta ese momento había sido una espectadora más.

Las de Pedro López sí que pisaron una y otra vez el área belga aunque los aciertos de la meta Femke Bastiaen en unas ocasiones, y los desaciertos del ataque de la Rojita en otros, impidió llegar al descanso en ventaja. A ello hay que añadir que faltaron ideas ofensivas, tanto en jugada como a balón parado (ocho córner a favor por uno en contra).

De vuelta al campo poco cambió, en cuanto al dominio, aunque el seleccionador español decidió dar otro aire al equipo, con la entrada de Athenea del Castillo por Rosa Otermin y de Nerea Eizaguirre por Rosa Márquez. Relevos que supusieron una mayor consistencia en el centro del campo, al acumular cinco jugadoras, con tres atrás, y una Oihane Hernández convertida en extremo, con continuas llegadas.

Los premios

El atrevimiento español se tradujo pronto en más ocasiones, hasta que llegó el penalti por una mano de la defensora y que Claudia Pina transformó en el primer tanto del campeonato para España. El cambio de esquema propuesto por Pedro López tan sólo tardó once minutos en dar fruto.

Luego, con el marcador ya a favor, todo fue más fácil. Después de trece saques de esquina, se aprovechó uno, muy bien sacado por Teresa Abelleira, y rematado de cabeza por Laia Aleixandri, ayudado por el seleccionador belga, Xavier Donnay, a quien se le ocurrió realizar un doble cambio justo antes del córner.Y es que la capitana española fue marcada precisamente por la recién salida Esther Buabadi, quien perdió completamente la marca de la capitana española, quien remató a placer.

Poco dio más de sí el encuentro. Bélgica no cambió, más bien no pudo, y España siguió su control del juego, con una defensa más alerta ante una posible contra, y un ataque que no pudo sumar más goles, tras anularse uno a Del Castillo por una posible mano.

El próximo viernes, ante Inglaterra, habrá que mejorar, en especial, en ataque si se quiere seguir pensando en repetir estar en la lucha por el podio en un Europeo sub-19 femenino, tras los dos títulos conseguidos en las dos últimas ediciones.

