PracticoDeporte Madrid 30 may. 2019

La ciudad inglesa de Leeds será escenario de la cuarta parada de las World Series de Triatlón, el próximo 9 de junio, donde se espera un duelo entre los triatletas españoles y los británicos, con permiso de franceses y demás países.

La TriArmada, formada por Mario Mola, Fernando Alarza, Javier Gómez Noya, Vicente Hernández y Antonio Serrat, se encontrarán en su casa, con los hermanos Brownlee, Jonathan y Alistair, Thomas Bishop y la nueva joya británica, Alex Yee.

Sin duda la parada de las Series Mundiales en suelo británico presenta grandes atractivos para todos los aficionados. Volver a ver a Gómez Noya frente a los Brownlee, es uno de ellos, pero también conocer la respuesta del actual campeón del mundo, Mario Mola, tras sus dos últimos 'tropiezos' (26 en Bermuda y 29 en Yohohama).

Alarza, a por el liderato

Otro aliciente es saber si Fernando Alarza, segundo a día de hoy en el ranking mundial , recorta puntos ante el dominador hasta ahora de la clasificación, el francés Vincent Luis, vencedor en la prueba japonesa, o sí los Henri Schoeman o Brence Bicsák, tercero y cuarto, respectivamente, siguen progresando.

Pero aparte de la clasificación, hay muchas ganas de volver a ver a Alex Yee que, después de su inicio arrollador de temporada, primero en la Copa del Mundo de Ciudad del Cabo y segundo, tras Mola, en la primera prueba de las Series Mundiales, en Abu Dabi , volvió a competir en Yokohama, donde fue quinto, tras Gómez Noya.

Una prueba llena de alicientes, donde el triatlón francés tiene mucho que decir. Vicent Luis partirá entre los grandes favoritos tras su exhibición en Japón, en una temporada en la que siempre ha estado entre los cinco primeros.

El galo tras las tres primeras pruebas del circuito mundial se ha convertido en el máximo favorito para relevar a Mario Mola como campeón del mundo. No obstante, el balear llega a Leeds mentalizado, en especial, en la natación, para recuperar su hegemonía como número uno. Hacía mucho que el español no encadenaba dos malos resultados, incluso no acababa en un triatlón dentro de los veinte primeros desde 2012, en la final de las World Series disputada en Auckland.

Confianza en Mola

No obstante, nadie duda de la calidad y de las prestaciones del triatleta que dominó el Mundial en los últimos tres años como tampoco de un Gómez Noya, que como dijo recientemente el seleccionador español, Iñaki Arenal, ha vuelto para quedarse .

Pero Alarza, Mola y Gómez Noya no serán los únicos integrantes de la TriArmada. Siempre es una buena noticia ver los progresos de Antonio Serrat, que intentará colarse entre los veinte mejores, algo que todavía no ha conseguido esta temporada, o de Vicente 'Chente' Hernández, que mejoró prestaciones en Yokohama, tras acabar el 17.

En categoría femenina, tan sólo Carolina Routier estará como representante española. La catalana también buscará acabar en el top-20, después de acabar en el puesto 28 en Bermuda y la 35 en Yokohama. Routier necesita sumar puntos para mejorar en la clasificación para los Juegos de Tokio 2020, al estar ahora como la cuarta en dicho ranking, que entre las nuestras encabeza Miriam Casillas.

