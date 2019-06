La cuadragésima edición de la Marcha 3 Nacions by Aquadrink, prueba cicloturista que recorre el Pirineo español, francés y andorrano, contará con mil participantes que pedalearán durante 140 kilómetros y pasarán por puertos de montaña míticos del ciclismo mundial.

La prueba arrancará este sábado, 15 de junio a las 7.30 horas, desde el Polideportivo de Puigcerdà en dirección a Andorra y terminará de nuevo en la localidad catalana tras pasar por Francia. Durante la marcha se pasará por Puerto Envalira de 2.407 metros de altitud, siendo el paso de montaña asfaltado más alto de Europa.

Una de las novedades de esta edición serán las tres categorías exclusivas con las que contará la 3 Nacions by Aquadrink. Dependiendo de las participaciones de cada ciclista se le ubicara en una categoría o en otra. La Gold Corporate, será para aquellos que han estado en dos ocasiones; la Platinum para los que han participado en cinco o sean socios del Club Ciclista Puigcerdà; y la Diamond Club para los que tengan cinco y sus fundadores.

Disfrutar de las vistas

La marcha cicloturista contará con un tramo cronometrado de la mano de Polar. Este estará situado en el ascenso al Puerto de Envalira entren los kilómetros 93 y 99. Además, también habrá cuatro puntos de avituallamiento para hidratarse y alimentarse.

Esas paradas se encontrarán en puntos, donde además de reponer fuerzas, los participantes podrán disfrutar de unas bonitas vistas. La Margineda, en el kilómetro 68; Canillo, en el kilómetro 80; el ya mencionado puerto de Envalira, en el kilómetro 99; y en la llegada a meta en Puigcerdà, será donde los ciclistas puedan apreciar dicho paisaje.

“Estoy muy ilusionado en encabezar esta histórica y auténtica marcha porque siempre ha sido una de las referentes, y para mí en especial siendo de Puigcerdà. La he disputado muchos años y nunca me ha dejado de sorprender y enamorarme su recorrido. Un ciclista no se retira nunca, y siempre que pueda seguirá haciendo la Marcha 3 Nacions como he hecho yo cuando era amateur, cuando fui profesional, y como hago ahora ya retirado”, señala José Antonio Hermida, nuevo organizador junto con Octagon Esedos.

practicodeporte@efe.com