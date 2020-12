Laia Sanz estará en la línea de salida del Dakar 2021, sin embargo, afrontará su undécima participación en el rally más duro del mundo sin estar en plenitud de forma después de un complicado 2020 para ella, en el que ha tenido que recuperarse de una lesión y en el que ha padecido la enfermedad de Lyme.

Así que la piloto española estará en la cuadragésima tercera edición del Dakar, algo para lo que ha trabajado muy duro. "Ha sido un año muy complicado para mí, por lo que verme pudiendo disputar la carrera ya significa mucho", ha explicado la propia deportista a través de un comunicado de su equipo, el Gasgas Factory Racing.

Un 2020 lleno de inconvenientes

"Me lesioné la mano en la segunda etapa del último Dakar, en enero de este mismo año, y aunque continué y pude acabar la carrera, la lesión resultó ser más grave de lo que pensábamos y me llevó un tiempo recuperarme de eso", cuenta sobre los primeros meses de 2020.

Después vino la explosión del coronavirus, el confinamiento y para más inri, cuando ya estaba dispuesta a volver a entrenar y competir le diagnosticaron la enfermedad de Lyme. "Me hizo sentir muy mal. Afortunadamente, con el tratamiento adecuado, he podido empezar a pilotar de nuevo".

Eso sí, tiene claro que no va a llegar en el mejor momento de forma posible. "Sé que no estoy al cien por cien. Tendremos que ver cómo me siento cuando empiece el rally en enero. El tener ya alguna experiencia en el terreno al que nos vamos a enfrentar espero que me suponga una ayuda y también el traslado a Oriente Medio, que es más sencillo", cuenta en relación a los últimos años cuando tenían que viajar hasta Sudamérica.

Aunque espera una carrera dura como siempre, también explica que "esta edición parece un poco más técnica y con una navegación más complicada. Esto me motiva aún más. No quiero presionarme a mí misma. Poder completar la prueba de nuevo sería increíble. Mi principal objetivo es el de estar allí y simplemente disfrutar de la carrera".

"Es una verdadera luchadora"

Por otro lado, Jordi Viladoms, manager general del equipo tiene claro que ella "es una auténtica campeona. Una verdadera luchadora. Aunque este año ha sido difícil para ella, sabemos que hará todo lo posible para ser de nuevo competitiva en el Dakar. Sabe muy bien cómo gestionar la carrera y su récord de pruebas completadas es alucinante".

Además, está convencido de que "lo que le falta de horas de moto" lo va a "poder compensar con su experiencia y determinación. El Dakar siempre es difícil, pero Laia está a la altura del desafío".

