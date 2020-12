Laia Sanz está preparada para ir al Rally Dakar a por todas después de una complicada temporada en la que ha superado la enfermedad de Lyme, ha vivido el mismo confinamiento que todos los demás y no llega al 100% a esta gran competición que es el rally más duro del mundo.

Por eso, uno de sus primeros objetivos en la carrera es "terminar contenta", que es así como ha acabado en todas sus anteriores participaciones, ya que no ha abandonado en ninguna de sus diez anteriores ediciones en las que ha estado.

Objetivo: "Acabar contenta"

"No estoy en el estado que me gustaría antes de correr un Dakar, aunque, dentro de lo que cabe, pues muy contenta por encontrarme mejor después de haber pasado unos meses muy complicados. Ha sido un proceso lento", explica sobre esa enfermedad de Lyme de la que no se conoce demasiado.

"Es una infección bacteriana que cogí por la picadura de una garrapata. En su momento no me di cuenta, y esto retrasó mucho el diagnóstico. Tuve dolores de cabeza, musculares, hormigueos, mareos, me cansaba enseguida... Ahora mismo, los antibióticos ayudan a contener los síntomas pero me dejan bastante machacada", ha contado a la Agencia EFE.

Una vez dejado atrás parte de este proceso, ahora ya piensa en el Dakar 2021, donde, en condiciones normales se suele marcar el objetivo de estar entre las quince primeras, pero este año es diferente. "Mi idea es terminar contenta el Dakar. Tengo la intención de cuidarme mucho y no pienso en un resultado concreto ahora mismo".

Tranquila por el protocolo covid

Al respecto de todo lo que va a rodear a la carrera con el protocolo covid, está parcialmente tranquila. "Estaremos en una burbuja. Creo que todo estará muy controlado porque nos harán pruebas PCR antes de entrar en el vivac. Lo bueno es que es un deporte en el que se puede mantener bastante la distancia", ha comentado.

Sobre el recorrido de este año, el segundo Dakar en Arabia Saudí, tiene clara su opinión. "El año pasado fue un recorrido muy rápido y muy recto porque nadie conocía mucho el terreno. Esta vez habrá más navegación, será más lento y más técnico. Todo esto hará que pasen más cosas y que sea un Dakar más interesante".

A pesar de todo y del buen recibimiento que ha tenido la prueba en Arabia, Laia se queda con América del Sur. "Por los contrastes que había. Un día hacías dunas en el desierto y al día siguiente estabas a 5.000 metros en los Andes. También echo de menos la pasión del público latinoamericano, cuando llegabas de una etapa dura las ciudades estaban abarrotadas de gente animándote".

Sobre sus éxitos en la carrera pese a ser de las pocas mujeres que hay en la carrera, se resta importancia y destaca el crecimiento que está teniendo en este aspecto la carrera. "Cuando yo empecé era un bicho raro porque casi siempre era la única niña. Ahora hay muchas chicas compitiendo en motos. Creo que en algo he ayudado y siento más orgullo por ello que por los títulos que haya podido conseguir".

Practicodeporte@efe.com