La piloto de motos Laia Sanz afronta dentro de una semana, del 2 al 15 de enero, su undécimo Rally Dakar, y lo hace menos preparada, debido a padecer la enfermedad de Lyme, aunque con las mismas ganas de hacerlo una buena carrera.

La piloto catalana, puesto 18 en la pasada edición, asegura que llega "menos preparada que nunca, pero cuando me ponga el casco, las ganas de dar gas estarán ahí. Veremos cómo responde el físico”.

Sanz ya está rumbo a Jeddah (Arabia Saudí), donde tendrá lugar la carrera por segundo año consecutivo, con su primera prueba negativa de PCR. Una vez aterrice la organización le realizará otra, tiempo en el que estará confinada en un hotel, para luego poderse incorporar a la burbuja creada para poder disputar la carrera.

"Después, creo que todo estará controlado y podremos estar un poco más tranquilos. ASO siempre hace un gran trabajo con la organización, así que estará todo muy bien. Hay que estarles agradecidos, ya que, dada la situación, que haya Dakar es una gran noticia”, explica.

Situación complicada

La piloto del equipo KH-7 reconoce que “da miedo esta situación (en referencia a la pandemia), pero después de tantas cosas, al final también hay un poco de mala suerte. Conozco algún positivo que tenía que estar en la carrera y que no sabe cómo se ha cogido el coronavirus. Es mejor no pensar mucho en ello. Ya he pasado suficiente este año como para obsesionarme con esto ahora”.

Sanz llega a esta nueva edición del Dakar, sabiendo que no lo tendrá fácil después de estar varios meses convaleciente debido a la enfermedad de Lyme, cuestión por la que se muestra "muy contenta de poder ir finalmente a Arabia Saudí. Han sido unos meses duros, con muchas incertidumbres. Es un regalo estar aquí e intentaré disfrutar al máximo, dentro de lo que cabe".

https://vimeo.com/494934138

practicodeporte@efe.com