Laia Sanz se metió en el top 20 tras la disputa de la sexta etapa del Dakar 2020, después de acabar una gran etapa en la que fue de menos a más, para finalizar en una excelente décimo quinta posición, que le sitúa la dieciocho en la clasificación general de motos.

De esta forma, la piloto catalana vuelve a demostrar tanto su competitividad como su saber esperar en una carrera que llegó este viernes a su ecuador. Hay que recordar que de nueve anteriores presencias en la carrera, las de Gas Gas, llegó en el top 20 en las últimas seis ediciones, incluido su noveno puesto, el mejor, en 2015.

Laia ahora se sitúa a 2 horas, 36 minutos y 21 segundos del líder de la prueba de motos, el estadounidense Ricky Brabec, y a poco más de 1 hora y 36 minutos de la décima plaza, mientras que el top 15 se encuentra a menos de 12 minutos. Precisamente en esa posición está Jaume Betriu.

Gran etapa

Este viernes recuperó cinco puestos en la general después de una etapa en la que fue de menos a más. Pasó el primer control en el puesto 23 y no paró de ir mejorando en cada uno de los controles, hasta acabar la decimoquinta, su mejor prestación en el Dakar 2020, donde hasta ahora su mejor resultado fue el vigésimo del primer día. Acabó el día con un tiempo de 4h:59:13, a 22:45 del ganador, Brabec, y segunda española en la etapa, donde Joan Barreda concluyó segundo .

A la conclusión, Sanz señaló que “sabía que tarde o temprano llegaría un buen día para mí. No imaginaba que fuera hoy, pero me he visto bien para apretar un poco y ha funcionado".

"Además, ha habido bastante escabechina, algo que era de esperar porque hemos encontrado mucha arena y las motos sufren”, afirma.

La de Corbera de Llobregat explicó que había sido una etapa "muy larga, pero a la vez muy rápida", donde fue "con buen ritmo. En algunos momentos iba en grupo, otros sola, luego volvía a ir pillar a algunos pilotos y eso hace que se haga más divertido y adelantes más. Me he encontrado mejor con la moto y con más confianza".

La piloto del Soficat Xerox se mostró contenta a la conclusión de la etapa porque "he aguantado físicamente bien una especial que, aunque ha sido larga, no ha resultado ser muy dura”.

practicodeporte@efe.com