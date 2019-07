Laia Sanz volvió a demostrar su gran pilotaje al acabar en séptima posición en la Ruta de la Seda, carrera disputada en diez jornadas, con más de 5.000 kilómetros entre Rusia, Mongolia y China, en la que se impuso el piloto británico Sam Sunderland.

La catalana fue la mejor mujer en esta dura prueba, tras finalizar este martes décimo tercera en la última etapa, disputada entre las localidades chinas de Jiayuguan y Dunhuang, que contó con 556 kilómetros, de los que 255 fueron cronometrados.

Sin riesgos

El hecho de salir con más de catorce minutos sobre el octavo clasificado, el polaco Adam Tomiczek, y sin opciones de superar al sexto, el también español Oriol Mena, hizo que la de KTM no arriesgara. "Me lo he tomado con mucha calma para a acabar", comentó en la línea de meta.

Su actuación llega en la primea edición en el que la carrera incluye la categoría de motos en una década y formar parte del Mundial FIM de Cross-Country.

Para Sanz, la prueba ha sido "un gran entrenamiento" de cara al Dakar 2020, ya que han probado "varias cosas", al tiempo que ha recuperado "las buenas sensaciones".

Esta carrera es "una buena base para seguir trabajando en la dirección correcta los próximos meses”, comentó.

Vuelta a la competición

De hecho, Laia no se subía a su moto desde el final del pasado Dakar , en el que acabó undécima, después de todos los problemas de salud que tuvo el pasado año.

Por ello, esta prueba le sirvió para iniciar la preparación para la próxima edición del Dakar, además de para medirse a los otros pilotos oficiales que han competido. “Estoy muy satisfecha porque el ritmo que he tenido ha sido muy bueno y eso es lo más importante. Empezar a encontrarme bien se ha notado encima de la moto y me ha permitido dar más gas”, apuntó.

La competición realizada por la española fue en progresión, escalando posiciones en la estepa mongola, donde se sintió "muy bien" con la moto, mientras que luego ya en China todo fue más complicado, porque "el terreno estaba más roto y ha habido un par de días muy machacones, pero el resultado en la general ha sido muy bueno y me siento muy contenta por ello".

La de Soficat Xerox y el KTM Factory Racing Team volverá a la competición en el Rally de Marruecos, que se disputará entre el 3 y el 9 de octubre próximo.