Leganés, Athletic, Eibar, Alavés, Atlético de Madrid, Real Madrid Betis y Villarreal son los ocho equipos clasificados para los cuartos de final, que se disputan este domingo en el torneo virtual de FIFA20 LaLiga Santander Challenge, que disputa un jugador de fútbol en representación de su club.

Este torneo benéfico, que comenzó el viernes con una ronda previa a los octavos de final, está organizado por el narrador Iba Llanos, y su misión es, además de entretener en estos duros días de confinamiento por la pandemia del coranovirus es recaudar fondos para UNICEF precisamente para luchar contra el COVID-19. Hasta anoche se recaudaron 21.000 euros a través del perfil en la plataforma Twitch del narrador, donde se emitieron los partidos.

Además de España, este campeonato virtual se puede seguir por televisión en una decena de países incluidos Estados Unidos China y varios de Latinoamérica. Los comentarios corren a cargo de Manolo Lama, Miguel Ángel Román, Rubén Martín, Danae Boronat y el propio Ibai Llanos..

Emoción y goles

Hasta cuartos de final llegó Aitor Ruibal y su Leganés, quienes ya disputaron el viernes los preoctavos ante el Valladolid de Pedro Porro, que se impuso por 0-2 al Osasuna de Rubén García. Su rival será el delantero del Athletic Gorka Guruzeta, que ganó por 1-2 al Sevilla de Sergio Reguilón.

El segundo partido de cuartos enfrentará a un Lucas Pérez (Alavés) que se está convirtiendo en el gran favorito de la competición tras dejar fuera este sábado al Levante de Carlos Clerc (2-3), y el viernes al Celta de Kevin Vázquez, y al Atlético de un Marcos Llorente en racha, ya sea en Anfield o con el FIFA, que se impuso en un vibrante partido a la Real Sociedad dirigida del belga Adnan Januzaj (5-3).

Por la parte baja del cuadro, Marco Asensio, que representa al Real Madrid después de haber ganado un triangular contra otros dos compañeros, se impuso por 0-2 al Granada del defensor José Antonio Martínez, mientras que su rival, el Villarreal de Manu Morlanes, hizo lo propio ante el valencianista Carlos Soler (4-2).

El último duelo de cuartos congregará al Eibar de Edu Expósito, que pasó de ronda al no competir el Barcelona de Sergi Roberto, ante un Betis dirigido por Borja Iglesias, quien goleó 7-1 al Getafe, de Jason Remeseiro.

Los encuentros de cuartos de final se disputarán este domingo, entre las 18.30 y las 20.00 horas CET; a las 20.30 horas CET se disputarán las semifinales, y la gran final será a las 21.30 horas.

Tras concluir la jornada del sábado, Llanos expresó en las redes sociales "Qué santísima locura de finde, esto no tiene sentido. Lo de mañana puede ser histórico, ya veréis. Que esto esté saliendo adelante con todos trabajando desde casa me parece muy épico. Me lo estoy pasando increíble narrando las partidas. Gracias a todos".

practicodeporte@efe.com