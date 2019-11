La Haría Extreme Lanzarote pondrá punto y final a la Spain Ultra Cup 2019, con casi todo por decidir, y donde servirá para decidir tres de los cuatro títulos en juego, tras la victoria de Gemma Arenas en la categoría femenina XL.

Arenas se impuso en el Ultra Trail de Somontano y se aseguró el título en la prueba más dura femenina, pero en la Modalidad Spain Ultra Cup M hay hasta tres deportistas que todavía sueñan con la victoria final. Amanda Martín es la que parte con ventaja, al sumar 1.225 puntos tras las siete pruebas disputadas hasta ahora.

Su triunfo en el ranking final pasa por quedar por delante de Cristina Santurino, con 1.200 puntos, ni que Yolanda Fernández, con 825 puntos, acabe primera o segunda caso en el que el primer puesto no fuera suyo.

En la modalidad M masculina también el título está entre tres candidatos, con Borja Fernández y Alejandro Mayor empatados en la primera posición con 1.300 puntos. También mantiene opciones Mario Olmedo, con 850 puntos, aunque necesita el triunfo para tener opciones.

Duelo en la XL

En cuanto a la XL masculina, con las ausencias de Daniel Colom, segundo, y Ernest Ausiró, séptimo y ganador de la Penyagolosa Trails, son tres los candidatos al título, con Agustín Luján que llega a Lanzarote como líder con 1.230 puntos, Ionel Manole, tercero con 1.075, y el canario Cristofer Clemente, sexto con 825 puntos.

Luján, vencedor en la Ultra Guara, se aseguraría la victoria ganando o quedando segundo, salvo que el vencedor fuera Clemente, quien también depende de sí mismo para hacerse con el título. Por su parte, Manole necesita ganar y que Luján no sea segunda o que ser segundo y que Clemente no gane y que el líder no acabe entre los tres primeros.

El programa de la Haría Extreme Lanzarote comenzará el próximo jueves con la apertura de la Feria Extreme, que continuará el viernes con la recogida de dorsales y las pruebas infantiles, así como la presentación oficial de la competición en la plaza de Haría, que incluye una cena oficial.

El sábado a primera hora tendrá lugar la salida escalonada de las distintas pruebas. A las 5:30 de la Ultra, a las 8:00 horas, de la Maratón, y a las 8:30 horas de la Medium. La modalidad Starter tendrá su iniciio a las 9:00 horas. También hay que recordar que durante el trascurso de las pruebas habrá zona infantil con distintos eventos, así como la Fiesta de la Haría, con conciertos y gastronomía.

practicodeporte@efe.com