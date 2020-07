Al tiempo que sigue recuperándose de su lesión en el pie, el pívot español sigue sin saber en qué equipo jugará la próxima temporada y los rumores por una posible vuelta al Fútbol Club Barcelona se siguen disparando.

"Desafortunadamente no tengo una bola de cristal que prediga el futuro. Lo único que puedo hacer es centrarme en mi recuperación y darme la oportunidad de hacer todo lo que esté en mi mano para jugar la temporada que viene. Una vez el pie esté recuperado y pueda disfrutar de estar en la pista veré como estoy, hasta ese momento tengo que tener paciencia y trabajar para tener un equipo al año que viene", explicó el de Sant Boi a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, sí reconoció que poco a poco va "mejorando" y que el parón provocado por la pandemia del coronavirus le ha dado algo de tiempo extra para recuperarse "mejor y con más margen", apuntaba el doble campeón de la NBA. "Voy progresando, tengo buenas sensaciones, pero aún es pronto para ver cómo irá todo".

El reto de estar en Tokio

El gran objetivo del mayor de los Gasol es recuperarse a tiempo para poder jugar sus quintos Juegos y buscar su cuarta medalla olímpica, para lo que está trabajando sin descanso. "Queda un año, en un año puede pasar de todo".

Y es que según él mismo reconoció, con la selección ha vivido algunos de sus mejores momentos como deportista, además de haber sido el abanderado en aquellos Juegos de Londres, un recuerdo que se lleva para toda la vida. "Es algo que si pasa es una vez en la vida y es maravilloso".

Sobre esos recuerdos, le queda la espina de no haber podido ganar a la selección de Estados Unidos en esos tres partidos disputados en los Juegos. "La sensación que creo que se tiene es que quizás en Pekín se tuvo más cerca, yo creo que Londres estuvimos también muy cerca hasta cierto momento. Tuvimos la oportunidad en ambas".

Su histórico partido contra Francia

No pasó desapercibido aquel partido suyo en el que anotó 40 puntos a Francia en la semifinal del Eurobasket 2015, una de las mejores actuaciones individuales de su carrera. "Veníamos de perder contra esa selección en casa, esos cuartos de final en Madrid en nuestro Mundial 2014, que no fue nuestro Mundial, y tienes la oportunidad en ese Europeo contra la misma selección y en su casa. Fue un partido épico, ellos forzaron la prórroga con el triple de (Nico) Batum y tuvimos que trabajar un poco más. Mis compañeros hicieron un gran trabajo y a mí me salió un partido especial, acertado, con jugadas de fuerza y de rabia".

También habló del gran éxito de sus compañeros el pasado verano cuando lograron ese impresionante título mundial. Para Pau Gasol fue "una lección de deporte de equipo".

Por último, volvió a acordarse de su excompañero Kobe Bryant, fallecido en accidente de helicóptero el pasado mes de enero. "Fue como un hermano mayor para mí. Es una gran inspiración para muchos jóvenes".

