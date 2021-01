Un nefasto 2020 deja paso a las esperanzas que trae 2021 para acabar con la pandemia, y retomar la antigua vida normal, un sentimiento que algunos de los principales deportistas españoles como Rafa Nadal, Pau Gasol, Carolina Marín o Fernando Alonso han querido expresar en las redes sociales con el comienzo del año.

Es el caso del actual número dos del tenis mundial, Rafa Nadal, quien en un vídeo expresa desea "un feliz 2021 y decir adiós a un 2021 que ha sido durísimo para todos y para olvidar. Confiemos en que con la vacuna, la situación mejore para todos".

También quiso mandar un mensaje "para todos los que están sufriendo la pandemia todavía, cuando se está en una situación complicada, confiemos en que las cosas mejoren en este 2021".

Por su parte, Pau Gasol 'colgó' una foto con su mujer y su hija recién nacida, en el que afirma que "el 2020 ha llegado a su fin. Os deseo lo mejor y mucha salud en este nuevo año! #Feliz2021 ".

