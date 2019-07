Las Guerreras Junior arrancan este martes, 16 de julio, la segunda ronda del Campeonato de Europa que se disputa en Györ (Hungría), tras clasificarse para el cuadro principal como segundas de grupo, después de favorecerse de la victoria de Austria ante Montenegro.

Las pupilas de Imanol Álvarez compartirán el grupo II con Rumanía y Noruega, así como con las anfitrionas, frente a las que ya perdieron en la primera ronda del campeonato por 23-33. El primer encuentro tendrá lugar ante las rumanas este martes a las 18.30 horas y el segundo el miércoles a las 20.30 contra las noruegas.

El combinado nacional deberá ganar los dos encuentros para meterse en las eliminatorias, ya que parte desde la cuarta posición y con una diferencia de goles de -10, debido a que arrastra la derrota sufrida en la fase de grupos ante las húngaras.

Un favor de Austria

El triunfo de Austria frente a Montenegro, 23-28, permitió que las españolas se clasificaran para el cuadro principal del campeonato, después de ganar a las austriacas 33-22, empatar con las montenegrinas a 21 y perder con las anfitrionas por 23-33.

La selección española arrancó su participación en este Europeo con la clara victoria frente a la selección de Austria. En este, las jugadoras de Imanol Álvarez tomaron ventaja pronto en el marcador y se marcharon al descanso 17-11. Tras la reanudación siguieron en la misma línea y lograron un gran triunfo en el debut.

El segundo encuentro no sería tan placentero y las Guerreras no pudieron pasar del empate (21-21) frente a Montenegro. Pese a ponerse por delante en el luminoso, las españolas no supieron mantener esa ventaja y acabaron sumando un punto que les obligaba a jugarse el pase a la Main Round con las anfitrionas.

Las nacionales no pudieron con Hungría, que se mostró muy superior y se llevó la victoria con claridad por 23-33. Con esta derrota debían esperar a ver que ocurría en el otro encuentro del grupo para saber si pasaban o no. Finalmente, el triunfo de Austria le dio a las Guerreras Junior el pase a la siguiente ronda, donde deberá pelear duro para meterse en las eliminatorias.

