La Madrid-Lisboa, la carrera ciclista que une las capitales de España y Portugal, celebrará su séptima edición entre el 20 y 22 de septiembre con novecientos participantes, algunos de los cuáles guardan historias humanas que serán protagonistas a lo largo de 750 kilómetros por su capacidad de superación.

Una de esas historias la protagonizan Agna Egea, Miguel López, Luis Fernando Serrano y Miguel Coca, que sufren esclerosis múltiple y correrán en el equipo Aelem sin Barreras.

Luis Fernando Serrano y Miguel Coca ya han participado y terminado la prueba anteriormente, mientras que Agna Egea hizo el camino de Santiago con AELEM (Asociación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple) como gran reto deportivo.

Los tres, junto con Miguel López, quieren sumar en esta The Goods Non Stop Madrid-Tajo Internacional-Lisboa by MRW pedaladas a la iniciativa 'Yo Doy mis Pasos', impulsada por la Fundación GAEM para conseguir fondos para la investigación de la esclerosis múltiple y dar un mensaje positivo a los recién diagnosticados.

Banco de Alimentos

Guillermo Prieto, con la pierna izquierda amputada, participa por cuarta vez en esta Madrid-Lisboa. El corredor donostiarra, aunque residente en Valladolid, se atreverá este año a correr en la categoría Solo, por lo que no tendrá compañeros para hacer relevos, aunque llega avalado por un entrenamiento diario con el que acumula 40.000 kilómetros anuales.

Junto a dos compañeros que le acompañarán durante la prueba colaborará con la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid. Lo hará donando leche comprada con el dinero recaudado a través de las aportaciones obtenidas.

Superación sobre la bici

A Jesús Noriega, sin mano derecha desde su nacimiento, siempre le ha gustado asumir retos y ha completado algunos como alcanzar el Polo Sur o cruzar el Mar Báltico helado con esquís, buceando incluso en sus gélidas aguas.

Triatleta y ciclista, tomará la salida en Las Rozas en la categoría de 'Equipo de 2' con el objetivo de terminar y ganarse el derecho a participar el próximo año en categoría Solo.

Pese a no tener mano derecha, no lleva ningún adaptador en su manillar para apoyarse, lo que aún hace más relevante su participación sobre la bicicleta.

Equipo Sanitas

Xavier Caballol, con el equipo Sanitas, tomará la salida por primera vez de esta prueba. En 2007 sufrió un accidente sobre una moto de enduro por el que tuvieron que amputarle su pierna derecha y, desde entonces, la bici ha sido su inseparable compañera.

En mayo de este 2019 terminó en un meritorio puesto 338 la Garmin Titan Desert, un resultado que le ha llevado a buscar nuevos retos con esta prueba entre España y Portugal.

