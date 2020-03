Pol Guixé, Damián Álvarez, Ana Fernández, Orlando Ruiz y Tamara Álvarez, liderados por Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia en 2006, forman parte de los 11.000 participantes que tomarán la salida en la próxima edición de la Quebrantahuesos.

Estos cinco deportistas, que nunca han corrido un gran fondo, han sido los elegidos por Continental para su iniciativa de "Huellas con historia", que premia a aquellos aficionados al ciclismo con grandes historias de superación.

Los cinco seleccionados han sobrevivido a enfermedades y accidentes y pedalean para conseguir fondos que ayuden a encontrar una cura para la enfermedad rara que padece su hija. A todos ellos les une una pasión común: el ciclismo. Juntos, y liderados por Óscar Pereiro , participarán el próximo 20 de junio en la Quebrantahuesos.

Los cinco participantes

Pol Guixé: A los 26 años le diagnosticaron un cáncer en el sistema inmunitario y tuvo que realizar un año de quimioterapia. Ahora, ya recuperado, espera terminar la Quebrantahuesos en menos de siete horas y media. "La bici me aporta sensación de libertad y paz interior. Me va genial para liberar presión y me ayuda a reforzar mi cultura de esfuerzo y superación".

Damián Álvarez: Empezó a practicar ciclismo cuando recibió la noticia de que su hija de 15 meses sufría la enfermedad rara llamada Síndrome de Angelman. "Para mí significa mucho, ya que aparte de ser una vía de escape para ver de otra forma los problemas que tenemos a diario con Aitana, me sirve para dar visibilidad a la enfermedad y recaudar fondos para su investigación".

Ana Fernández: En nochebuena de 2018 sufrió un grave accidente, tuvo múltiples fracturas y un trombo en la vena del gemelo. "Cuando tuve el accidente creo que estuve llorando una semana por todas aquellas cosas que no podía hacer hasta que en una sesión con mi fisio me dijo: "céntrate en todo lo que puedes seguir haciendo y no en lo que no puedes seguir haciendo".

Orlando Ruiz: Tras 15 años practicando y enseñando snowboard, se rompió los ligamentos de la rodilla. "Vinieron derrames, extracciones de líquido y lo peor es que me prohibieron seguir con mi profesión. La bici me fortaleció y me dio otra oportunidad con el deporte".

Tamara Álvarez: Hace unos meses le diagnosticaron el nervio del trigémio. "Desde entonces sufro dolores insoportables, pero ahora estoy superándome". Participa en este proyecto porque busca que más personas que tengan una enfermedad como la suya vean que no tienes por qué dejar de hacer las cosas que te gustan por tener dolores.

practicodeporte@efe.com