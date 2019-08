Las selección española de voleibol, una vez conseguida la proeza de meterse en octavos de final del Europeo femenino, es consciente de que Polonia es la clara favorita mañana en su feudo de Lodz, pero esperan ganarles en "ilusión" y a partir de ahí el sueño puede continuar.

A partir de las 20.30 horas, las Leonas del Vóley se entregarán al máximo para hacer historia, por primera vez jugar los cuartos de final del torneo continental.

Alcanzado el principal objetivo en este torneo, acceder a los octavos de final tras una prolongada ausencia de seis años, las jugadoras de Pascual Saurín vieron cumplido su sueño de jugar en tierras polacas, en un pabellón de ensueño, el Atlas Arena de Lodz, y ante una afición apasionada por el vóley.

El desafío que tiene ante sí el equipo español es enorme. Treinta y cuatro puestos separan a ambas selecciones en el ránking mundial (26 Polonia/52 España).

Y, mientras el mejor resultado de las españolas en la máxima competición continental fue la novena plaza en la edición de 2009 (con Lodz también como escenario), las polacas atesoran en sus vitrinas siete medallas europeas (oro en 2009; plata en 1950, 1951, 2003 y 2005, y bronce en 1963 y 1967).

Ya han hecho historia

Hasta este momento, España ya ha conseguido el mejor balance de sus cinco presencias anteriores merced a las dos victorias de la primera fase (ante Bielorrusia, 3-1, y Suiza, 3-2) y con 7 sets a favor.

En declaraciones a EFE tres de las jugadoras del combinado nacional confiesan que este puede ser el partido más importante de su vida profesional y lo afrontan con la mayor ilusión del mundo porque estar en el pabellón de Lodz ya es un triunfo.

La capitana Helia González (La Coruña, 29/8/85), desveló el jueves, día de su trigesimocuarto cumpleaños, que este campeonato de Europa será su despedida del equipo nacional ya que "es el mejor escenario posible".

La gallega adelantó que, tras 161 partidos internacionales defendiendo la camiseta de la selección, llegó el momento del adiós.

La colocadora María José 'Majo' Corral (Lugo, 1/1/1991) aseguró quel encuentro en el Atlas Arena de Lodz "va a ser espectacular".

"Jugar en Polonia, contra Polonia, será espectacular porque la afición allí es brutal. El pabellón se llena (el Arena de Lodz tiene una capacidad para 13.400 espectadores) y el voleibol es uno de los principales deportes del país. Además jugamos hace seis años un premundial en ese mismo pabellón y también contra Polonia", recordó en conversación telefónica horas antes de desplazarse desde Bratislava a Lodz.

Por su parte, Ana Escamilla (Almería, 10/7/1998) confesó que "nunca" ha jugado "en un pabellón tan grande" como el Arena de la ciudad polaca del Lodz.

"No sé si impone jugar en un pabellón con 13.000 espectadores. Nunca he jugado en un sitio tan grande, pero lo que sí sé es que va a ser impresionante. Hasta ahora la cancha en la que he jugado con más espectadores fue en el partido de la primera fase contra Eslovaquia (en el Ondrej Nepela Arena de Bratislava donde asistieron ese día 4.150 aficionados)", comentó.

Proeza en la primera fase

El pasado miércoles cedieron ante la clara superioridad de Rusia (3-0) en su último encuentro de la fase de grupos en Bratislava, aunque plantaron cara hasta el final y la derrota posterior de Bielorrusia ante Alemania les conducía directamente a los octavos de final del domingo.

25-15 (24 minutos). 25-19 (25m.) y 25-22 (28m.) ha sido el resultado de la derrota ante las rusas, si bien las Leonas del Vóley tuvieron momentos brillantes en los que tutearon a sus adversarias.

