El VRAC Quesos Entrepinares y el CRAT Universidade da Coruña afrontan la temporada 2019-20 con el reto de defender los títulos de la División de Honor masculina y femenina de rugby, respectivamente, y que para los primeros empezará justo en un mes y para las segundas en la primera semana de octubre.

La DH masculina tendrá dos equipos nuevos, dado que la promoción de ascenso/descenso cayó del lado del Bathco Santander R.C., subcampeón de la pasada edición de la DHB. Las Focas protagonizarán un novedoso y atractivo derbi junto a los Bisontes del Aldro Energía Independiente R.C., quienes esperan regresar esta campaña por los fueros que acostumbraban en el último lustro, disputando siempre la fase final por el título, informa la federación española de este deporte (FER).

Emocionante pugna por el playoff

Así, la pugna por entrar en esos primeros seis puestos que dan acceso al playoff estará muy disputada. Conjuntos como Barça Rugbi, actual subcampeón de Copa, o la U.E. Santboiana, que se quedó a las puertas de disputar esta fase hace unos meses, no contemplan verse fuera de la brega.

Una vez más, los favoritos son el VRAC y el SilverStorm El Salvador, claros dominadores del rugby masculino en España en los últimos tiempos. No obstante, el Club Alcobendas Rugby y el AMPO Ordizia R.E. recortaron distancias en la 2018-19 y pretenden seguir en esa línea. Los madrileños ganaron la Copa y los guipuzcoanos le pusieron las cosas muy difíciles al Chami en las semifinales por el título de liga.

UBU-Colina Clinic Aparejadores apunta a prolongar su más que notable progresión y, tras su estelar debut en la máxima categoría, quieren dar un pasito más allá, incluso superando su quinta posición. Tanto los burgaleses como los dos equipos catalanes tienen argumentos de sobra para mirar cara a cara a cualquier rival.

Por su parte, Hernani C.R.E. y C.R. Complutense Cisneros, dos clásicos de la liga, esperan no apurar tanto como en la edición anterior para certificar la permanencia.

Ciencias Cajasol Olavide regresa tres cursos después a DH, con la vitola de actual campeón de DHB y representando al rugby andaluz.

Jornada 1 (fin de semana del 14-15 de septiembre):

Independiente - Santboiana

Ordizia - Aparejadores

Cisneros - Alcobendas

Ciencias - Hernani

Barça - El Salvador

VRAC - Bathco Santander

La Liga Iberdrola, muy abierta

En cuanto a la Liga Iberdrola de Rugby, todo hace presagiar que el número de candidatos al título será bastante elevado, viendo lo bien que se están reforzando los equipos este verano y el constante aumento de nivel de la competición de año en año.

El CRAT coruñés, actual campeón, luchará por ser más regular y mantener la dinámica del último tercio de la temporada pasada a fin de retener la corona, pero no hay que olvidarse de C.R. Majadahonda y Cisneros, que fueron los mejores de la fase regular.

Habrá que tener en cuenta también al INEF-L Hospitalet, quien terminó finalista y completó algunas actuaciones inolvidables en visitas muy complicadas, tanto en fase regular como en las semifinales de los playoffs, precisamente ante las majariegas.

Es cierto que no vienen de completar su mejor campaña, ya que el sexto puesto no era para nada donde esperaba terminar Olímpico de Pozuelo R.C., pero su bicampeonato en 2017 y 2018 no queda tan lejos. Las del Omega son conscientes de ello y si ajustan varios detalles, pueden volver a soñar con cotas altas, como venía siendo habitual desde que en 2011 el Campeonato de España de Rugby femenino tomó forma como liga a través de la División de Honor.

Al igual que en la DH masculina, el año pasado el equipo recién ascendido, las Cocodrilas del Universitario de Sevilla C.R., asombraron con un debut soñado. A punto estuvieron las hispalenses de colarse en los playoffs por el título, que este año se consolidan como colofón a la competición.

A su vez, Sanse Scrum R.C. y Autoconsa El Salvador cerraron el curso con una gran alegría, al mantener la categoría y ascender a ella, respectivamente.

Jornada 1 (5-6 de octubre)

Olímpico - El Salvador

CRAT - Universitario Sevilla

INEF - Cisneros

Sanse Scrum - Majadahonda

practicodeporte@efe.com