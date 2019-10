'Escapadas' es un libro de historia del ciclismo de carretera que habla de cincuenta ciclistas de leyenda, desde los pioneros como el escritor Mark Twain hasta las estrellas modernas como Eddy Merckx, Chris Froome o Miguel Indurain.

Contado en orden cronológico a través de cincuenta biografías, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, el libro (editorial Libros de Ruta) es un compendio de anécdotas e historias escritas de manera amena para dar a conocer otro perfil menos conocido de los distintos ciclistas.

En tapa dura y edición de lujo, las ilustraciones y fotografías de cada persona biografiada cuentan con un lugar preeminente en el diseño de este libro que recorre los pasos de los primeros victorianos que atravesaron nuevos continentes sobre sus máquinas y de aquellos que buscaron un método de transporte nuevo hasta la época dorada del ciclismo con ganadores de las mejores carreras del mundo.

Grandes figuras

Se trata de un recuerdo y homenaje a la épica y romanticismo de este deporte a través de retratos gráficos y escritos de sus héroes. Por el libro desfilan figuras como Maurice Garin, Eddy Merckx, Fausto Coppi, Marco Pantani, Miguel Induráin, Bernard Hinault, Jacques Anquetil, Luis Herrera, Gino Bartali o Laurent Fignon.

"Yo estoy contento con lo que he hecho, pero hay que ponerlo en contexto. No es más que una carrera de bicicletas", reza la frase de Miguel Indurain que abre su capítulo.

Más llamativa es una frase del italiano Marco Pantani. "Lo que necesito para ganar son montañas, no drogas". O Chris Froome, que en libro reconoce que le "gusta el sufrimiento. Y me gusta aún más cuando sé que todo aquel que me rodea también está sufriendo".

En el libro también hay espacio para mujeres ciclistas como las pioneras Frances Willard o Alfonsina Strada hasta Connie Carpenter-Phinneym, Marianne Vos, Nicole Cooke o la paralímpica Sarah Storey.

