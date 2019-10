La selección española femenina de hockey cerró este martes en Valencia con una derrota por 0-2 su serie de cinco encuentros amistosos ante Argentina de los últimos días, de los que solo ha ganado uno y que ha servido como preparación para el Preolímpico que se disputará en el mismo escenario ante Corea.

La única victoria de las Redsticks, recientes bronce europeo, fue en el cuarto encuentro celebrado el pasado domingo en el que las jugadoras de Andy Lock se impusieron en el polideportivo de Beteró por 2-0 a Las Leonas y marcaban sus primeros goles en esta serie amistosa.

La jugadora catalana del Terrassa Clara Ycart y la aragonesa Begoña García, del Club de Campo madrileño, fueron las autoras de los tantos de la selección española.

El choque de este martes se mantuvo igualado hasta que en el tramo final del segundo cuarto Noel Barrionuevo marcó el primer tanto de las albicelestes en un penalti córner. Ya en la segunda mitad y con el combinado español más lanzado al ataque, Argentina sentenció el choque al contragolpe con un tanto de Julieta Jankunas.

El equipo que dirige Adrian Lock ha utilizado estos cinco encuentros para preparar la eliminatoria que disputará ante Corea los próximos 25 y 26 de octubre en el mismo polideportivo de Beteró de la capital valenciana y en la que se jugará su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio en el verano de 2020.

Por su parte, la selección argentina partirá en breve a Roma, donde se medirá a Italia en otros tres encuentros amistosos, mientras que las jugadoras españolas se concentrarán a principios de la semana que viene para preparar su trascendental cita ante las coreanas.

