La selección española femenina de hockey, pese a ser la clara dominadora del encuentro, debutó este sábado con victoria por la mínima (1-0) ante Rusia en el Europeo que se disputa en Amberes hasta el 25 de agosto, y en el que el combinado masculino se estrenó el viernes con una abultada derrota ante la anfitriona Bélgica (5-0).

Un gol de Belén Iglesias a menos de tres minutos para la conclusión permitió al equipo que dirige Adrian Lock arrancar con victoria su andadura en el torneo continental, aunque esa exigua diferencia se antoja corta por las clarísimas ocasiones de gol de las que dispuso el conjunto español, que se estrelló una y otra vez con la guardameta rusa Viktoriia Aleksandrina.



Cuando no fue la portera rusa, fue el larguero el que evitó el tanto del equipo español, al repeler a los cuatro minutos del segundo parcial un remate de María Tost.



Un asedio en toda la regla que acabó con premio para el equipo español a falta de menos de tres minutos para la conclusión, gracias al tanto de Belén Iglesias, que firmó el gol de la victoria al remachar a la red un bola elevada servida por Lucía Jiménez.



Si la portera rusa Viktoriia Aleksandrina había privado hasta entonces al equipo español del gol con una auténtica exhibición de colocación y reflejos, nada pudo hacer ante la genialidad de Lucía Jiménez.



Tras controlar en el área una bola alta, la internacional española sorteó la salida de la guardameta rusa con una sutil vaselina que Belén Iglesia remachó con rabia a la red sobre la línea de gol.



Un tanto que permitió a España sumar sus primeros tres puntos en la competición en espera del encuentro que le enfrentará el próximo lunes con Holanda.

