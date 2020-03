Laura García lleva toda la vida dedicándose al mundo de la gimnasia rítmica, primero como deportista y ahora enfocada a inculcar los valores deportivos a los más pequeños a través del Gymnastics Camp.

Empezó en la gimnasia rítmica eligiéndola "como una actividad extraescolar, como cualquier otro niño o niña", pero enseguida la atrapó y se formó como entrenadora para enseñar a niños como lo fue ella en su día.

"En la Federación Madrileña de Gimnasia ofertan muchos cursos, uno de ellos de entrenadora. A partir de ahí empecé, compaginando con la carrera de magisterio y actividad física y del deporte. Ser entrenadora es algo muy divertido y educativo, tienes muchos niños y niñas en edad escolar y se enseñan muchos valores a través del deporte", explica en una entrevista.

A partir de ahí, la gimnasia la ha acompañado siempre. "Aparte de ser entrenadora, tengo mi propio trabajo con varios proyectos deportivos, campamentos deportivos a nivel internacional en Madrid", dice García. La Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) buscaba a alguien para su nuevo campamento deportivo y García señala que su candidatura encajaba a la perfección. "Tengo el perfil y conozco muchísimo el mundo de la gimnasia, así llegué a dirigir el proyecto", afirma.

Gymnastics Camp, máximo nivel

Gymnastics Camp es un proyecto que impulsa la RFEG para que los más jóvenes puedan seguir disfrutando de su deporte favorito durante el verano, viviendo una experiencia de entrenamientos de alto nivel con profesionales de la gimnasia como profesores y otras actividades no deportivas para inculcar los valores del deporte, entre ellos la igualdad.

"Nosotros tenemos dos modalidades: gimnasia rítmica y artística. Los niños se dividen por niveles y edad para entrenar trabajando unos objetivos. Sin embargo, a la hora de hacer otras actividades tenemos a todos los participantes mezclados, lo tratamos con normalidad y no hacemos ningún tipo de diferenciación", explica García.

Como suele ocurrir en este deporte, a Gymnastics Camp se apuntan más chicas que chicos, pero García no le da importancia. "Tenemos otros campamentos donde es al revés, lo importante es que todos están integrados", concluye.

Y a pesar de que "el mundo de la actividad física y del deporte está rodeado de muchos hombres", Laura García afirma dar gracias por no haber tenido muchas dificultades a lo largo de su carrera profesional. "Me he sentido siempre muy cómoda y muy aceptada, siempre se man puesto las cosas muy fáciles", añade la coordinadora de Gymnastics Camp.

Igualdad en futuras generaciones

Laura García afirma que "el mundo de la gimnasia rítmica es un mundo bastante femenino, y quien lo tiene más difícil en este aspecto son los chicos que no son tan aceptados. Entonces entiendo la frustración, muchas veces, de las mujeres que no son aceptadas en otros tipos de deportes cuando tiene que haber igualdad".

En este caso, tiene que haber un código igual para los hombres y las mujeres. En el mundo de la gimnasia no nos podemos quejar, porque es un deporte femenino, pero sí que es verdad que los que no están en igualdad de condiciones son los hombres" , comenta.

Y a pesar de que "las cosas van a mejor"·todavía "no están tan iguales como nos gustaría", porque hay deportes en los que la desigualdad es notable y podemos hacer diferencia de sexos como en "fútbol y baloncesto". Y que "a día de hoy, es una de las pocas actividades que tienen todas las niñas pequeñas para realizar como extraescolar".

"Tienen la gimnasia, las sevillanas porque muy poquitas se atreven a realizar otras como fútbol o baloncesto, quizás voleibol es más femenino, pero es lo único que hacen las niñas", añade.

Lo que motiva, aún más, a las futuras generaciones, ya que como dice García "si de verdad quieres conseguir un sueño, da igual las barreras que te pongan, que si luchas por él, aunque cueste mucho, llegarás a conseguirlo" y todo es posible gracias a que "cada vez están haciendo más deporte". concluye.

practicodeporte@efe.com