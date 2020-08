Laura Heredia, una de las promesas españolas en el pentatlón moderno junto a su hermano mayor Aleix, ya logró el subcampeonato mundial júnior en 2018 y ahora sueña con alcanzar Tokio.

La pentatleta concedió una entrevista al Comité Olímpico Español (COE), en la que habló de sus objetivos, sus logros y sus sueños. Después de un mes de vacaciones en el que ha podido "hacer un reset para empezar con fuerzas el mes de septiembre," Heredia ya puede volver a los entrenamientos con la mente puesta en las competiciones de la próxima temporada. La catalana pudo mantener la forma durante el confinamiento en compañía de su hermano Aleix, también pentatleta.

"Ha sido una suerte tener a Aleix, ya que nos hemos podido ayudar entre los dos en deportes como la esgrima y en los demás nos hemos podido animar y apoyar. Siempre es bueno tener a un referente en casa de tu mismo deporte, no nos podemos quejar y ha sido bastante divertido," recuerda.

Sobre el regreso a los entrenamientos después de los meses de confinamiento, Heredia afirma que no fue "tan dura como esperaba," aunque hubo deportes como la hípica o la natación en los que sí costó "un poco coger el ritmo" ante la dificultad de practicar en casa. Sin embargo, otras sí que pudo "trabajarlas bien," con el objetivo de "mantener las ganas y volver a entrenar en septiembre."

Una prometedora carrera

El pentatlón moderno está compuesto por esgrima, natación, carrera, tiro y equitación. Para la joven atleta sus favoritas son la esgrima y la prueba combinada de carrera y tiro, ya que son las que mejor se le dan. "La esgrima me parece un deporte divertido, es la modalidad en la que hay más contacto con los atletas, siempre hay cosas que aprender y me parece muy chulo. La combinada llevo practicándola desde que era pequeña, le he cogido cariño y entre que es emocionante al ser la prueba final y que me gusta correr y tirar," explica.

Después de su plata en el Campeonato Mundial Júnior de 2018, su próximo gran objetivo es la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Para Heredia ir "ya sería un regalo y un gran logro" por su edad, aunque no se pone límites y, si lo consigue, allí "la medalla está para todos los atletas" así que lucharía por ella. Esta no sería su primera experiencia olímpica, ya que fue la única representante española en su disciplina en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires de 2018, en los que además consiguió el bronce en el relevo mixto.

"Fue todo un honor y una satisfacción competir en el Equipo Olímpico Español, hubo muy buen 'feeling' entre todo el equipo. Fue una experiencia muy bonita, cuando se consiguió la medalla compartirla con todo el equipo fue muy chulo y la verdad es que quedé muy satisfecha," rememora.

La joven también quiso aprovechar para agradecer el apoyo de las becas Pódium, de las que es miembro , y del presidente del COE, Alejandro Blanco. "Llevo bastantes años en él y siempre me ha sido de ayuda, se agradece mucho y lo valoramos todos muchísimo, así que ojalá que se vaya renovando hasta que mi carrera deportiva se acabe," declara.

El sueño es Tokio

El aplazamiento de los Juegos ha venido bien a la pentatleta, ya que al principio de temporada se lesionó y "se complicó la clasificación," pero las nuevas fechas le permitirán afrontarla "siendo más mayor y con más experiencia sénior." "Igualmente seré muy joven si voy y será todo un éxito clasificarme," considera Heredia, a la que le encantaría además poder disfrutar de esa experiencia olímpica en familia.

"Mi hermano Aleix está prácticamente dentro de esos 36 atletas para ir a Tokio. Sería todo un sueño que fuéramos juntos, eso es lo que me haría más ilusión. Que solo fuera él ya sería brutal para mí, pero ir juntos sería la bomba, lo disfrutaríamos muchísimo y para nuestra familia sería todo un éxito y un gran logro," sueña la barcelonesa.

Heredia era estudiante de Medicina, hasta que recientemente decidió cambiar de carrera porque se le hacía "muy complicado compaginarlo." "Creo que para cualquier deportista de elite sería complicado, así que después de un año sabático para intentar la clasificación olímpica comienzo Veterinaria," explica.

Por último, si tuviese que soñar sobre su carrera deportiva, pediría poder acabarla "estando satisfecha con lo que ha ocurrido." "Si todo va bien y se pueden celebrar todas las pruebas de mi categoría júnior, en el Mundial y en el Europeo me gustaría conseguir una medalla y después el gran objetivo sería ir a Tokio, porque siendo júnior y teniendo la oportunidad de hacer un buen resultado en esas competiciones es algo que está ahí," concluye.

